Подводные съёмки и исследование проблем экологии: что известно о сиквелах «Аватара»

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, как продвигается работа над сиквелами блокбастера «Аватар». По словам постановщика, к настоящему моменту полностью завершены съёмки второй части франшизы и подходит к концу съёмочный период третьей. В продолжении истории, развернувшейся на планете Пандора, зрителям покажут совершенно новые миры, среды обитания и культуры. По задумке режиссёра, франшиза должна стать семейной сагой, которая прольёт свет на жизнь нескольких поколений.

Режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что к настоящему моменту съёмки сиквела блокбастера «Аватар» полностью завершены. Кроме того, по словам постановщика, подходит к концу съёмочный период третьего фильма франшизы.

«Сейчас мы снимаем в Новой Зеландии оставшиеся игровые сцены — осталось примерно 10%. Съёмки для «Аватара 2» завершены на 100%, для «Аватара 3» — на 95%», — рассказал режиссёр в Zoom-интервью в рамках сентябрьского австрийского саммита, посвящённого вопросам экологии.

Как отмечает The Independent, работа над сиквелом «Аватара» идёт уже несколько лет. За это время релиз ленты переносился не менее восьми раз. Изначально ожидалось, что «Аватар 2» выйдет в прокат в декабре 2014 года. По последним данным, релиз состоится в 2022-м.

Кэмерон подчеркнул, что сразу после премьеры команда фильма вплотную займётся доработкой третьей части.

«Как и по всем другим, COVID сильно по нам ударил. Мы потеряли четыре с половиной месяца производственного процесса, в результате чего нам пришлось его продлить ещё на год, чтобы выпустить фильм в декабре 2022 года, о чём мы уже объявили. Но это не значит, что у меня есть дополнительный год для завершения работы над фильмом. Потому что, как только мы закончим работу над «Аватаром 2», мы приступим к финализации «Аватара 3», — пообещал режиссёр.

Он добавил, что выбор Новой Зеландии в качестве основной локации для съёмок стал для команды максимально удачным, поскольку там есть возможность продолжать работу даже в условиях пандемии коронавируса.

«Эта страна находится на первом или втором месте в мире по своим мерам реагирования на коронавирус, Новая Зеландия и Германия временами попеременно меняются местами в этом рейтинге. Но тут у нас есть возможность работать — здесь объявлен второй уровень опасности, при котором мы можем снимать и вести более или менее нормальный образ жизни. Так что нам очень повезло, и я не вижу никаких препятствий для завершения обеих картин», — подчеркнул Джеймс Кэмерон.

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К своим ролям в сиквеле «Аватара» вернулись Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Сигурни Уивер. В числе тех, кто присоединился к франшизе во второй части, — Кейт Уинслет, Мишель Йео и другие актёры.

Ожидается, что продолжение истории будет ещё более зрелищным и эффектным с точки зрения технологий. Ранее стало известно, что некоторые сцены сиквелов Кэмерон снимал с частотой 120 кадров в секунду.

Кроме того, значительная часть съёмок фильма прошла под водой с использованием технологии захвата движения, что позволит кинематографистам сделать сцены более реалистичными. До Кэмерона этот метод применялся исключительно на суше.

Чтобы воплотить свой замысел в реальность, создателям картины пришлось преодолеть множество технических сложностей. Также подводные съёмки оказались серьёзным вызовом для задействованных в них актёров.

Также по теме «Эмоциональные американские горки»: Кэмерон рассказал об особенностях сюжета второй части «Аватара» Режиссёр Джеймс Кэмерон раскрыл подробности сюжета второй части «Аватара». Действие сиквела происходит спустя восемь лет после...

«Мы снимаем под водой и на воде. Мы создали резервуар для воды объёмом три с половиной тысячи тонн, в котором мы могли бы снимать в воде, на воде и над водой. Наши актёры тренировались задерживать дыхание, и мы рады дать людям возможность испытать подобный опыт», — рассказал продюсер проекта Джон Ландау в беседе с Variety.

Известно, что события второй части «Аватара» развернутся спустя восемь лет после истории, описанной в первом фильме. По словам режиссёра, много внимания в ленте уделено её эмоциональной составляющей. Так, одним из ключевых моментов в картине станет ссора между Джейком и Нейтири на глазах у их дочери.

Всего в рамках франшизы «Аватар» планируется пять фильмов. Их премьеры ожидаются в 2022, 2024, 2026 и 2028 году.

Как отметил Джеймс Кэмерон, сценарии всех четырёх картин уже написаны, равно как и полностью разработан дизайн вселенной, в которой развернутся события фильмов. В сиквелах зрителям покажут совершенно новые миры, среды обитания и культуры. По задумке режиссёра, франшиза станет семейной сагой, которая будет рассказывать о жизни нескольких поколений. Кроме того, в последующих фильмах серии постановщик планирует продолжать исследовать экологические проблемы.