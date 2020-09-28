В поисках верного ответа: тест RT про русские загадки
Загадки — неотъемлемая и важная часть русского фольклора. Они не только метафорически описывают окружающий мир, но и служат упражнением для ума. Есть народные загадки, уходящие корнями в глубокую древность, есть литературные, детские, логические и абсурдистские. Много ли вы о них знаете и хорошо ли разгадываете? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Svetlana Kramynina / EyeEm
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