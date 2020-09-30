Нечисть со всего света и «Шерлок в России»: какие сериалы выходят в октябре

В октябре на экраны выйдет сразу несколько сериалов в жанре ужасов: «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Земля монстров», «Хелстром» и «Территория». Любителей истории наверняка заинтересует лента о Второй мировой войне «Пересекая Атлантику», а семейная драма «Отыграть назад» порадует зрителей актёрским составом (в ней снялись Николь Кидман и Хью Грант). Ряд проектов — «Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Гусар» — помимо прочего, примечательны работой художника по костюмам. Также в число российских премьер вошли комедия «Беспринципные» и детектив «Шерлок в России».

«Эмили в Париже» (Emily in Paris). С 2 октября на Netflix

На романтический комедийный сериал «Эмили в Париже» прежде всего стоит обратить внимание поклонникам «Секса в большом городе»: над обоими проектами в качестве сценариста и продюсера работал Даррен Стар. Но теперь голливудский кинематографист переносит зрителя из Нью-Йорка в столицу Франции.

В центре сюжета — молодая американка Эмили (Лили Коллинз), которой предлагают должность мечты в парижской компании. Девушка отправляется в незнакомую страну. Там её ждут захватывающие приключения, новые знакомства, связанные с культурными различиями трудности и, конечно, любовь.

В новом проекте Стара особое значение уделяется моде: на протяжении всех десяти 30-минутных эпизодов американка постепенно перенимает французский стиль.

Над многочисленными эффектными нарядами героини работала дизайнер Патриция Филд, удостоенная премии «Эмми» за костюмы к «Сексу в большом городе» и номинированная на «Оскар» за фильм «Дьявол носит Prada».

«Земля монстров» (Monsterland). С 2 октября на Hulu

События восьмисерийной антологии ужасов «Земля монстров» разворачиваются в разных городах. Их жителям предстоит встретиться с необыкновенными персонажами, в числе которых оборотни, русалки, падшие ангелы и многие другие.

В основу сериала легли рассказы американского писателя Натана Баллингруда, вошедшие в сборник North American Lake Monsters.

В интервью порталу Weird Fiction Review писатель рассказывал, что в своих произведениях стремился показать презираемых обществом людей с другой стороны: донести до читателя, что злодеи и преступники также заслуживают сочувствия и любви.

«Я хотел написать о людях, которых принято считать недостойными, недалёкими или даже мерзавцами, и добраться до их человечности. Если мне удалось заставить читателя хоть немного сопереживать тому, кто вот-вот примкнёт к движению превосходства белой расы, или к бывшему заключённому, который относится к собственной семье с тем же враждебным подозрением, которое испытывал к сокамерникам, или мужчине, отвернувшемуся от своей психически больной жены, значит, мне удалось успешно реализовать свой замысел», — объяснил писатель.

Над каждым эпизодом сериала работали разные режиссёры. В числе задействованных в проекте постановщиков — Дезире Акхаван («Рами»), Бабак Анвари («Раны»), Эгил Эгилссон («Люцифер»), Крэйг Уилльям Макнейлл («Леденящие душу приключения Сабрины»).

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (The Walking Dead: World Beyond). С 4 октября на AMC

В сентябре создатели популярного сериала «Ходячие мертвецы» объявили, что закроют проект после 11-го сезона, который выйдет в 2021 и 2022 годах. Однако история о выживании в условиях зомби-апокалипсиса на этом не заканчивается. В рамках франшизы уже вышло несколько проектов, ещё как минимум четыре готовятся к релизу.

Действие сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» разворачивается спустя десять лет после истории, показанной в оригинальном проекте. На этот раз речь пойдёт о жизни первого поколения, воспитанного в условиях зомби-апокалипсиса.

Новый сериал покажет, насколько на самом деле велика вселенная «Ходячих мертвецов». В рамках дискуссии на конференции Comic Con в Нью-Йорке продюсер шоу Скотт Гимпл объяснил, что символ из трёх кругов, который можно увидеть как в оригинальном проекте, так и в спин-оффе «Бойтесь ходячих мертвецов», означает три разные цивилизации, каким-то образом переплетённые между собой. Локация ленты «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» напрямую связана с одним из этих кругов.

«Гусар». С 5 октября на ТНТ

Завязка российского комедийного сериала «Гусар» сильно напоминает сюжет советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», снятого по мотивам пьесы Михаила Булгакова.

Молодой учёный Митя Журавлёв не первый год трудится над созданием машины времени. При этом он совсем не уделяет внимания своей жене Кате. Катя в какой-то момент решает уйти от супруга.

В то же время изобретение Мити наконец начинает работать, и в современную Москву прямиком из 1812 года попадает боевой офицер Рыльский. Вернуть его обратно не получается — машина будущего ломается. Пока Митя её чинит, Рыльский (Гарик Харламов) остаётся жить в квартире Журавлёвых.

Создатели «Гусара» обещают зрителям множество шуток и зрелищные экшен-сцены. Для их постановки были приглашены более 400 каскадёров. Также авторы проекта уделили особое внимание костюмам. По их словам, с помощью консультанта и реконструкторов удалось создать максимально аутентичные исторические наряды.

«Территория». С 12 октября на ТНТ

Сериал «Территория» снят на стыке жанров фольклора, хоррора и роуд-муви. В основу проекта легли уральские мифы об отшельниках, шаманах, леших и лесных колдуньях. Как объяснил продюсер сериала Антон Щукин, за счёт такой тематики кинематографисты стремились «внести российский миф в мировую библиотеку страхов».

Авторы ленты рассчитывают, что «Территория» напомнит зрителям культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс», также снятый в духе южной готики. В то же время проект задуман как семейная драма.

По сюжету главный герой Егор (Глеб Калюжный) и его дядя Николай (Андрей Мерзликин) отправляются в Пермский край. Там некоторое время назад исчезли родители Егора, изучавшие местный народ. Герои оказываются на загадочной территории, жители которой хранят какую-то тайну. Игнорируя все суеверия и предостережения, Егор и Николай принимаются разгадывать секреты местных.

«Беспринципные». С 15 октября на «КиноПоиск HD»

В основу комедийного сериала Романа Прыгунова «Беспринципные» легли рассказы писателя Александра Цыпкина. Ранее по произведениям Цыпкина были сняты полнометражный фильм «Про любовь. Только для взрослых», сериал «Лифт» и несколько короткометражек.

Как рассказал автор, для сериала он сочинил более десяти новых историй. Во многих сатирических рассказах Цыпкина присутствует грустная нота, однако на этот раз писатель сделал особый упор на комедийный жанр.

Главный герой «Беспринципных» — бабник и лжец Славик в исполнении Павла Деревянко. На фоне его приключений разворачивается ещё несколько личных историй богатых москвичей о любви, ненависти, смущении и многом другом.

Наряду с Деревянко роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михалкова и прочие звёзды российского кино.

«Хелстром» (Helstrom). С 16 октября на Hulu

У Marvel были большие планы на адаптацию своих комиксов: новую мини-вселенную многосерийных проектов компании должны были образовать четыре ленты, однако производство «Призрачного гонщика» отменили ещё до начала съёмок, а конкретика относительно двух других наименований так и не появилась.

«Хелстрому» же повезло больше других: сериал запустили в производство ещё до перехода Marvel Television в юрисдикцию Marvel Studios, поэтому работа над первым сезоном завершилась благополучно.

В центре сюжета — приключения брата и сестры Дэймона (Том Остин) и Аны (Сидни Леммон) Хелстром. Их отец — серийный убийца, а мать находится в психиатрической клинике. Вместе брат и сестра охотятся на убийц и демонов.

«Шерлок в России». С 22 октября на видеосервисе Start

Сюжет сериала «Шерлок в России» практически не имеет отношения к творчеству Артура Конан Дойла. Авторы проекта позаимствовали только имя культового сыщика и его образ, который, впрочем, сильно переработали и адаптировали под российские реалии. Показанная в ленте история оригинальна. Над ней работал сценарист Олег Маловичко, известный по таким проектам, как «Союз спасения», «Притяжение», «Троцкий» и «Лёд».

Главную роль в сериале исполнил Максим Матвеев. Он рассказал, что сперва сомневался в целесообразности участия в проекте, поскольку образ Шерлока Холмса уже воплотили на экране многие талантливые актёры, однако в конечном счёте решил пойти на риск.

«Здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок — иностранец и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать ещё и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии», — рассказал актёр.

По сюжету Шерлок Холмс охотится за серийным убийцей Джеком-потрошителем. В ходе расследования лондонский детектив понимает, что преступник сбежал в Россию. Тогда Холмс отправляется по его следу. Вместе с ним работать над этим непростым делом будет доктор Карцев в исполнении Владимира Мишукова. Также в фильме задействованы Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов, Павел Майков и Константин Богомолов.

«Ход королевы» (The Queen's Gambit). С 23 октября на Netflix

Экранизация романа американского писателя Уолтера Тевиса для звезды «Эммы» и «Новых мутантов» Ани Тейлор-Джой стала отличным шансом продемонстрировать разные аспекты своего таланта.

Её героиня Бет Хармон — вундеркинд. Потеряв родителей, девушка оказалась в приюте, где пристрастилась к шахматам (а заодно и к успокоительным). Хармон поражает окружающих новыми победами, однако на деле живёт замкнуто и якобы справляется с проблемами с помощью таблеток. Вскоре девушке предстоит сложное испытание: встреча с русским чемпионом мира.

Действие сериала разворачивается в конце 1950-х, так что зрителям покажут не только ретроавтомобили и стильные костюмы, но и приметы зарождающейся сексуальной революции: героиня противопоставляет себя мужчинам и пытается избавиться от их контроля. Эстетика ленты, по мнению критика Кристин Лопес из Indiewire, отдаёт классическим Голливудом с его хичкоковскими блондинками.

К слову, переложение романа вышло весьма лаконичным: историю уместили всего в семь эпизодов мини-сериала.

© Кадр из сериала «Ход королевы» (2020)

«Отыграть назад» (The Undoing). С 25 октября на HBO, с 26-го — на Амедиатеке

Для работы над шестисерийной лентой «Отыграть назад», экранизацией романа американской писательницы Джин Корелиц «Ты должна была знать», объединились актриса Николь Кидман, сценарист Дэвид Э. Келли и продюсер Бруна Папандреа. Ранее все трое работали над популярным многосерийным проектом «Большая маленькая ложь». В режиссёрском кресле — лауреат премии «Оскар» за фильм «Месть» Сюзанна Бир.

Николь Кидман сыграла терапевта Грейс Фрейзер, преуспевшую как в профессии, так и в личной жизни. Накануне выхода первой книги героини исчезает её муж (Хью Грант). Вскоре Грейс узнаёт множество пугающих деталей о прошлом супруга, которые приводят к публичному скандалу и ставят под удар её жизнь и жизнь её ребёнка.

«Пересекая Атлантику» (Atlantic Crossing). С 27 октября на more.tv

В 2019 году этот мини-сериал норвежского производства был отобран для участия в конкурсе Canneseries. Главные роли в проекте исполнили Кайл Маклахлен («Твин Пикс») и София Хелин («Мост»). На этот раз они воплотили на экране важные исторические фигуры: лента снята по реальным событиям.

По сюжету во время Второй мировой войны кронпринцесса Норвегии Марта отправляется в США — прямиком в Белый дом. С президентом того времени Франклином Рузвельтом её связывали не только политические устремления, но и неформальные отношения. Встреча лидеров двух государств становится одним из факторов, склонивших Рузвельта вступить в войну с Германией и её союзниками.

Вся история уместилась в восемь серий по часу каждая.