Боль и слава новых медиа и шутки «для своих»: каким получился новый сериал о работе Telegram

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Валерия Меркулова
На «КиноПоиск HD» состоялась премьера первого сезона сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем». Весь сезон состоит из четырёх эпизодов длительностью порядка 40 минут каждый. В ленте рассказывается о попытках трёх девушек и одного матёрого журналиста раскрутить Telegram-канал. В процессе герои вершат судьбы отдельных людей и целых компаний, а также сами учатся работать в новых реалиях. Роли в проекте исполнили Евгений Стычкин, Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Максим Виторган и другие.
Боль и слава новых медиа и шутки «для своих»: каким получился новый сериал о работе Telegram
  • © Кадр из сериала «Просто представь, что мы знаем» (2020)

За семь лет существования Telegram из обыкновенного мессенджера превратился в махину с 400 млн активных пользователей, перспективную площадку для новых медиа и одно большое новое медиа в принципе. Читают его если не все, то очень многие — от школьников до партийных функционеров.

Рано или поздно Telegram как явление должен был заинтересовать кинематографистов. И первым на эту благодатную почву ступили Роман Волобуев и прочие создатели мини-сериала «Просто представь, что мы знаем». Причём увлекла режиссёра именно тема «изнанки» мессенджера, превращения слепленных на коленке каналов во влиятельные СМИ и участия в этом карнавале крупных игроков: олигархов, медиамагнатов, силовиков, политиков. Смотрит на всё это Волобуев не в отрыве, а строго применительно к состоянию российской медиаиндустрии. Поэтому и проект его не столько о конкретном мессенджере, сколько о журналистике сегодня в целом.

Действие сериала начинается в марте, по всей видимости, этого года: в стране только начинает свирепствовать коронавирус, впереди выборы, Telegram официально заблокирован на территории РФ. Но даже в период блокировки мессенджер скорее жив, чем мёртв, и стремительно набирает обороты — чего не скажешь о главном герое в исполнении Евгения Стычкина.

Евгений Малышев — легенда журналистики 2000-х. На текстах Евгения выросло новое поколение, и оно же пришло ему на замену. Впрочем, «из стариков Малышев продержался дольше всех».

Активную деятельность журналист прекращает, когда взлетает на воздух его автомобиль. Подрыв, вероятно, организовал обиженный олигарх — фигурант очередного расследования Малышева. Евгений переезжает в Лондон и берёт на себя скромную роль домохозяина: сидит с детьми, пока супруга, основательница благотворительного стартапа, ходит в регаты с инвесторами. Намерение что-то изменить у Малышева появляется, когда на родине его по ошибке объявляют мёртвым. За чтением некрологов и прослушиванием язвительных комментариев о своём «воскрешении» журналист всё отчётливее ощущает себя «пыльной вчерашкой» (это прекрасное определение вложено в уста героини Юлии Снигирь). Уязвлённый, он возвращается в Москву и берёт шефство над «похоронившим» его Telegram-каналом.

  • © Кадр из сериала «Просто представь, что мы знаем» (2020)

Малышев и три бойкие девушки в исполнении Анфисы Черных, Рины Гришиной и Кати Фединой попытаются ещё больше раскрутить канал, найти инвестора и рекламодателей, не попасть за решётку и не быть съеденными акулами медиаиндустрии.

Самое ценное в «ППЧМЗ» — степень погружения его создателей во внутреннюю кухню, сатира и аллюзии на ведущие СМИ, которые будут полностью понятны, пожалуй, только представителям журналистской среды. Остальные не смогут оценить и половины стараний кинематографистов.

Так, когда герою описывают ситуацию на рынке и предлагают устроиться в «Медузу», то в шутку предостерегают: «Тебя, правда, там главный редактор может за жопу схватить, но ничего — потерпишь».

В том же контексте Малышеву советуют позвонить в RT, поскольку «им всегда колумнисты нужны». Незримо присутствует в Волобуевской вселенной и некая Марго, которая раньше других узнаёт о принимаемых в «админке» решениях.

Ну а для тех, кто всё это не считывает, в кадре играют Монеточка и АИГЕЛ, в неоновом свете танцуют гоу-гоу (по какой-то причине офис Telegram-канала расположен в стрип-клубе), а героини ссорятся-мирятся и устраивают свою личную жизнь. Одна из девушек, к слову, в лучших традициях времени принадлежит к сексуальным меньшинствам. Но на сюжет это никак не влияет: куда важнее то, что наша героиня не слушает старших, больше подруг косячит и отпугивает от общего дела инвесторов.

  • © Кадр из сериала «Просто представь, что мы знаем» (2020)

Проблема старого и нового, «отцов и детей» — вторая важная вещь, на которую было бы неплохо обратить внимание при просмотре сериала. Девочки используют методы «новой журналистики» (выуживают информацию, представившись помощником прокурора или вооружившись фальшивой пресс-картой), не выучившись основам — к примеру, тщательно перепроверять факты. Да и в принципе героини с этикой не в ладах. Поэтому их хорошо уравновешивает Малышев.

Пускай жизнь сбросила журналиста с корабля современности, он знает: всё новое — хорошо забытое старое, любой «блок на негатив» из 2020-го — обыкновенный «стоп-лист» из нулевых. Технологии за прошедшие годы изменились, а человеческая природа — нет.

Одним своим присутствием герой Стычкина демонстрирует, как было, а как стало. Придирчивому зрителю в голову нет-нет да и закрадётся мысль: что происходит с профессией, даже если такие самородки, как Белла (Черных), не смыслят в индустрии? Не бойтесь, с профессией всё не так уж и плохо. Просто в Telegram пишут все кто ни попадя. О чём и напоминает Волобуев, цитируя (по всей видимости, уважаемого им) Аарона Соркина.

В «ППЧМЗ» много журналистики и немало политики. В этом плане проект недалеко ушёл от того же «Последнего министра». Но если в «Министре» персонажи скорее комедийные, нежели драматические, то здесь всё ровным счётом наоборот. Зритель смеётся не над людьми, а над их словами. Не над действиями, а над ситуациями. Мир «ППЧМЗ», хоть и припудренный, художественный, вполне себе похож на реальный. Да и актёры — каждый на своём месте.

Самым большим недостатком проекта Волобуева стало количество эпизодов в сезоне (четыре). Действие обрывается самым резким образом, когда по одной линии намечается интрига, но остальные бултыхаются где-то на середине своего развития. Так что повторить беспрецедентный успех реалистичных «Чик», стать главным сериалом сезона и объединить в любви к себе всю прогрессивную общественность «ППЧМЗ» вряд ли сможет — не успеет (тем более что «КиноПоиск» совершил стратегическую ошибку и выложил в открытый доступ все эпизоды разом). Пролетит яркой кометой и через неделю забудется. Ну а когда придёт время для второго сезона, у нас всё уже будет совсем-совсем по-другому.

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