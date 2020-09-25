Морские ворота: тест RT о российских портах и их истории

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Святослав Князев, Татьяна Худякова
Порты столетиями играли важную роль в экономике, политике и культуре России. Из-за контроля над ними начинались войны, благодаря им появлялись технические, языковые и бытовые заимствования. Некоторые порты представляют собой наследие давно исчезнувших древних государств. Пройдите тест RT и проверьте, много ли вы знаете о портах и портовых городах России.
тест RT о российских портах и их истории
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

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