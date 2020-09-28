Неидеальные герои и романтичный Сочи: на ТВ выходит сериал «Спасская»

С 28 сентября на телеканале «Россия 1» начинается показ многосерийного детективного фильма «Спасская». Сюжет ленты выстраивается вокруг жизни молодого сочинского следователя Анны Николаевны. Спасская — большой профессионал, способный раскрыть самые запутанные дела. Однако параллельно с работой девушка вынуждена заниматься решением личных проблем. Роли в ленте исполнили Карина Андоленко, Илья Носков, Роман Маякин, Алика Смехова, Лариса Удовиченко, Евгений Сидихин, Михаил Жигалов и Елена Захарова.

В понедельник, 28 сентября телеканал «Россия» начинает показ многосерийного детективного фильма «Спасская». Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Шевельков, звезда фильмов «Гардемарины, вперёд!» и «Сердца трёх», ранее работавший над такими лентами, как «Тайны следствия» и «Опера: Хроники убойного отдела». В главной роли — Карина Андоленко («Рябиновый вальс», «Жёлтый глаз тигра»). Также в сериале снялись Илья Носков, Роман Маякин, Алика Смехова, Лариса Удовиченко, Евгений Сидихин, Михаил Жигалов, Елена Захарова и другие актёры.

События сериала разворачиваются вокруг молодого сочинского следователя Анны Спасской. Несмотря на возраст, она большой профессионал, которому предстоит раскрыть не одно запутанное дело. Однако параллельно с решением профессиональных задач героиня вынуждена справляться с личными проблемами, и нередко ей приходится делать сложный выбор между семьёй и любимым делом.

Герои (особенно героини) детективных сериалов всегда в той или иной мере сталкиваются с подобной дилеммой, но порой семейные дела идут лишь фоном для основного действа, а сами следователи раскрываются преимущественно с профессиональной стороны.

Создатели «Спасской» пошли другой дорогой и особое внимание уделили именно проработке характеров персонажей.

Именно поэтому герои далеко не идеальны: они могут поддаваться эмоциям, упускать из виду важные вещи, допускать ошибки. Порой, правда, их поведение вызывает недоумение (скажем, главная героиня откровенно давит на подозреваемого при допросе, а затем ругает коллегу за такие же методы). Однако в целом такой подход позволил создать живых и многогранных персонажей, наблюдать за которыми интересно в том числе вне их профессиональной деятельности.

Кадр из сериала «Спасская»

© Телеканал «Россия»

«Мы (кинематографисты в целом. — RT) зрителя обижаем в этом смысле. Зачем рассказывать про каких-то непонятных, одноклеточных, однозадачных людей? Надо всё-таки глубже погружаться в человека и, наверное, вспомнить, что мы снимали в этой стране великое гуманитарное русское кино. А фрикопластмассовость — это всё заграница. Она, конечно, пёстрая, вкусная... но, я бы сказал, смазливая, легкомысленная. Надо возвращаться на свою дорогу», — отметил Владимир Шевельков в беседе с RT.

Он подчеркнул, что героев «Спасской» от персонажей других похожих сериалов отличает наличие личной жизни.

«У наших героев есть личная жизнь. Причём она занимает достаточно много места не то чтобы даже в их работе, а в их голове. И это приближает их к нормальным людям. Это не бешеные собаки, которые бегут по следу, а простые люди», — отметил режиссёр.

К слову, личной жизнью авторы сериала наделили не только главных героев, но и второстепенных — например, сестру Спасской и её бабушку в исполнении Ларисы Удовиченко. При этом зрителей не нагружают лишними подробностями, а показывают ровно столько, сколько нужно для понимания персонажа.

Несмотря на такое внимание к личностной составляющей сериала, в нём не проседает и главное — детективный сюжет. «Спасскую» можно похвалить за удачную динамику и оптимальное соотношение личного и профессионального, при котором всё развивается параллельно, не мешая друг другу, а, наоборот, удачно дополняя.

Сами детективные истории здесь закручены не так лихо, как в лучших блокбастерах того же жанра, но дела, которые ведёт Спасская, не самые однозначные, поэтому интригу удаётся сохранить до конца расследования.

К вопросу о недочётах: зрители наверняка с недоверием отнесутся к типичным ляпам: гриму, с которым утопленница выглядит слишком живой и фотогеничной, или моментальному заживлению разодранного колена главной героини. Однако таких моментов в сериале немного, да и те удачно сглаживаются сюжетом и красивой картинкой.

Кадр из сериала «Спасская»

© Телеканал «Россия»

Полноценным героем «Спасской» стал город Сочи, в котором проходили съёмки. Создатели ленты не пожалели экранного времени на демонстрацию красот черноморского побережья и включили в неё множество солнечных кадров с сочными зелёными панорамами города и уютными улицами, одним своим видом навевающими летнее настроение.

Красивую картинку дополняют удачные локации — веранда в здании полиции, расположенном прямо на берегу моря, пассажирский лайнер, горнолыжная база и многое другое. Как заявил режиссёр, команда постоянно думала, что ещё включить в кадр, чтобы наиболее полно передать атмосферу города.

«В основном всё снималось в Сочи. Но Сочи — город не очень кинематографичный, он такой немножко раздробленный. У него очень трудно найти «лицо». Он сделан пятнами. Поэтому мы бились за море, солнце, пальмы, туи, горы. Мы за это всё дрались каждый день, чтобы в кадр попало что-то такое», — заключил Владимир Шевельков.