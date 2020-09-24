«Преступные», «Грешные» или «Пьяненькие»: тест RT о вариантах названий русских книг

Далеко не все произведения русской классики доходили до читателей в том виде, в каком они были задуманы. В процессе написания от черновика до чистовика у них могли меняться не только сюжетные перипетии, персонажи и главы. Знаете ли вы отвергнутые авторами и издателями названия классических произведений русской литературы? Проверьте себя с тестом RT.

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