«Преступные», «Грешные» или «Пьяненькие»: тест RT о вариантах названий русских книг

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RT
Далеко не все произведения русской классики доходили до читателей в том виде, в каком они были задуманы. В процессе написания от черновика до чистовика у них могли меняться не только сюжетные перипетии, персонажи и главы. Знаете ли вы отвергнутые авторами и издателями названия классических произведений русской литературы? Проверьте себя с тестом RT.
«Преступные», «Грешные» или «Пьяненькие»: тест RT о вариантах названий русских книг
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