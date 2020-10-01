«Серебряные коньки» и новая программа: с чего начался 42-й Московский международный кинофестиваль

1 октября в Москве начал работу 42-й Московский международный кинофестиваль. Жюри в этом году возглавил продюсер и режиссёр Тимур Бекмамбетов. В конкурсных программах участвуют фильмы Валерия Тодоровского, Ким Ки Дука, Андрея Кончаловского, Евгения Григорьева и других режиссёров. В этом году вводится новая секция «Молодые и красивые». Смотр, который откроет историческая мелодрама «Серебряные коньки», завершится 8 октября. Фильмом закрытия станет спортивная драма «На острие».

1 октября состоялось открытие 42-го Московского международного кинофестиваля. Перенос мероприятия с весны на осень был согласован с Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров.

«Нормальное количество хороших фильмов в этом году, ни больше ни меньше. Но мы стремились их показать по двум причинам: во-первых, хотелось бы чтобы они имели некий международный резонанс. Во-вторых, хотелось бы, чтобы всё-таки хотя бы часть кинематографистов физически присутствовала на пресс-конференциях, отвечала на вопросы, встречалась со зрителями... Мы старались обеспечить зрителям достаточный контакт с создателями фильмов, и создателям — достаточный контакт со зрителями», — отметил программный директор смотра Кирилл Разлогов в беседе с телеканалом «Культура» перед торжественной церемонией.

На ковровую дорожку фестиваля вышли Екатерина Гусева, Валерий Тодоровский, Нонна Гришаева, Светлана Дружинина, Андрей Бурковский, Мария Кожевникова, Кирилл Разлогов, Марина Зудина и другие деятели кино.

Церемония открытия прошла в театре «Россия». О старте фестиваля объявили режиссёр Тимур Бекмамбетов и актриса Светлана Крючкова. Ведущим вечера был Алексей Агранович. «Это будет самый деловой, самый дисциплинированный фестиваль», — приводит его слова Интерфакс.

На мероприятии присутствовали помощник президента России Владимир Мединский, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов и другие.

Фильмом открытия стала историческая мелодрама с элементами фэнтези «Серебряные коньки», действие которой разворачивается в Петербурге конца XIX века. Режиссёр — Михаил Локшин. В широкий прокат фильм выйдет в декабре 2020 года.

Жюри основного конкурса в этом году возглавил режиссёр, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Вместе с ним будут работать продюсер и режиссёр из Румынии Александр Йордаческу, литератор и кинематографист Махмуд Солиман (Египет), российская актриса Марина Александрова («Стритрейсеры», «Екатерина»), а также британский кинокритик Брайан Вайнер.

Оценивать короткометражные фильмы будут российский продюсер Марина Жигалова («Счастье — это…», «Последний Богатырь»), британский режиссёр Гай Дэвис, а также ученица Анджея Вайды, постановщица Елена Хазанова.

В основном конкурсе этого года представлено 13 картин из России, Азербайджана, Израиля, Казахстана, Южной Кореи, Бразилии, Индии, Румынии и других стран.

Призёр Каннского фестиваля и Берлинале, обладатель «Золотого льва» от венецианского смотра и глава жюри предыдущего ММКФ Ким Ки Дук участвует в конкурсе с лентой «Растворяться». Две героини, похожие друг на друга как близнецы, живут в совершенно разных обстоятельствах, однако меняются ролями, подобно принцу и нищему из одноимённого романа Марка Твена. Фильм снят в совместном производстве Южной Кореи и Казахстана.

© Кадр из фильма «Растворяться» (2019)

Эпизод из жизни кинематографиста покажет израильский режиссёр Гур Бентвич в картине «Как сыр в масле», а о методах политической борьбы порассуждает Мариан Кришан из Румынии в фильме «Предвыборная кампания». Актёр и режиссёр Лазаро Рамос предлагает к просмотру антиутопию с расовым вопросом «Распоряжение», ещё один вариант недалёкого будущего можно будет увидеть в ленте Эрдема Тепегёза «В тени».

Россия представлена четырьмя картинами. В их числе — «Блокадный дневник» Андрея Зайцева («14+»), основанный на произведениях Ольги Берргольц и Даниила Гранина, а также свидетельствах участников тех печальных событий.

Обладательница «Серебряного Георгия» ММКФ за фильм «Арвентур» Ирина Евтеева в 2020 году подготовила для участия в конкурсе ленту «Мелодия струнного дерева». Это история в двух частях о путешествиях Велимира Хлебникова и его Ка, бессмертного двойника, который, согласно древнеегипетской мифологии, представляет собой жизненную силу в облике человека.

Особый творческий метод Ирины Евтеевой заключается в том, что кадры с живыми актёрами обрабатываются вручную и превращаются в произведение на стыке кинематографии и живописи. Для этого режиссёр использует множественные проекции на стекле.

События фильма Максима Дашкина «На дальних рубежах» разворачиваются на военной базе России в Киргизии. Жена заместителя командира вступает в любовную связь с одним из военных, что приведёт к серьёзным последствиям.

Наконец, в «Гипнозе» — новом фильме создателя «Стиляг» и «Оттепели» Валерия Тодоровского — подросток Миша пытается справиться с лунатизмом с помощью психотерапевта, а в итоге оказывается подозреваемым в преступлении. Герой, находящийся под гипнозом, начинает своё расследования, не понимая до конца, где сон, а где — реальность.

© Кадр из фильма «Гипноз» (2020)

Также в конкурсе — картины «Хильда» Риши Пэлэма, «Судьба» Жанны Иссабаевой, «Дочь рыбака» Измаила Сафарали и «Бесплодная невеста» Джадаба Маханты.

В секции документального кино заявлены девять фильмов: «Хенд мейд» Евгения Григорьева, «Ноктюрн» Гванчо Чона, «Влияние» Ричарда Поплака и Дайаны Нилл, «Городская мечта» Вэйцзюнь Чэня, «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского, «Шаман» Андрея Осипова, «Когда мы были братьями» Дэниела Роэра, «Крым небесный» Cергея Дебижева и «Мы не сдаемся» Марка Вайсе.

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдёт программа «Молодые и красивые», предназначенная главным образом для режиссёров поколения Z. В ней участвуют шесть картин.

Также в Центральном доме кинематографистов пройдёт секция «Российские программы» для отечественных режиссёров — победителей различных смотров. Здесь будут представлены такие ленты, как «Когда она приходит» Александра Цоя, «Лёд 2» Жоры Крыжовникова, «Марафон желаний» Даши Чаруши, «Человек из Подольска» Семёна Серзина. Работа «Российских программ» начнётся с показа ленты «Доктор Лиза», а фильмом закрытия избран «Китобой». В рамках секции также пройдёт ретроспектива картин Сергея Бондарчука, приуроченная к столетию режиссёра.

Московский международный кинофестиваль завершится 8 октября. Фильм закрытия — спортивная драма «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях. Режиссёр Эдуард Бордуков — мастер спорта международного класса в беге на длинные дистанции. В число его заметных киноработ входит картина для подростковой аудитории «Коробка».