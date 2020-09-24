Меньше драмы: каким получился фильм Ильи Учителя об Эдуарде Стрельцове

В четверг, 24 сентября, на большие экраны выходит спортивная мелодрама Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым и Стасей Милославской в главных ролях. Лента охватывает период жизни легендарного футболиста, начиная с его прихода в ФК «Торпедо» и заканчивая освобождением после пятилетнего заключения. Несмотря на непростую историю жизни Эдуарда Стрельцова, фильм Учителя — не глубокая драма, а светлое, красочное, романтичное и обнадёживающее кино, подходящее для семейного просмотра.

На большие экраны выходит спортивная мелодрама «Стрельцов». Режиссёром фильма стал Илья Учитель — сын Алексея Учителя, в 2016 году получивший приз «Кинотавра» за комедию «Огни большой деревни». Учитель-старший в новом проекте наряду с Рафаелом Минасбекяном («Холоп»), Леонидом Верещагиным («Легенда №17»), Антоном Златопольским («Движение вверх») и другими выступил в качестве продюсера. В главных ролях — Александр Петров и Стася Милославская.

В центре внимания звёздной команды оказался Эдуард Стрельцов — выдающийся спортсмен, легенда советского футбола, «русский Пеле». В середине 1950-х он вошёл в состав ФК «Торпедо» и в сборную СССР. Вместе со Стрельцовым команда добилась впечатляющих результатов, выиграв Олимпиаду-1956.

В 1958-м футболиста арестовали по обвинению в изнасиловании, приговорили к 12 годам лишения свободы и пожизненно дисквалифицировали. Он вышел из тюрьмы досрочно, спустя пять лет. Позднее со Стрельцова сняли дисквалификацию, и в 1965 году он вернулся на поле, отыграв ещё несколько лет.

В деле Стрельцова много белых пятен. И по сей день неизвестно, были ли спортсмен причастен к произошедшему, и почему он на самом деле отправился за решётку.

На этот счёт есть несколько основных версий. По одной из них, дело сфабриковали, чтобы футболист не сбежал на Запад, по другой — таким образом влиятельные покровители ЦСКА и «Динамо» хотели избавиться от конкурентов. Есть и более романтичная версия: якобы будущий министр культуры Екатерина Фурцева хотела выдать за Стрельцова свою дочь, а он отказался, и политик решила его наказать.

Создатели фильма «Стрельцов» представили собственную версию событий, согласно которой карьеру спортсмена загубили ревность и его сомнительная репутация: известно, что футболист любил выпить и повеселиться в компании девушек. Всё это не устраивало КПСС и высокопоставленных спортивных деятелей того времени.

К слову, именно таким Стрельцов показан на экране: дерзким ловеласом, хулиганом и забиякой. «Футбольным Есениным», как окрестил его режиссёр.

Основной сюжет картины выстраивается не вокруг спорта, а вокруг борьбы с абсурдными правилами и требованиями, которым вынужден следовать Стрельцов, чтобы получить возможность реализоваться в большом футболе. Так, чтобы юношу взяли в сборную, ему необходимо вступить в ВЛКСМ. Причём, сделать это «для галочки» не получится — нужно подготовиться, сдать экзамен и, что ещё важнее, — принять принципы организации и жить в соответствии с ними. При этом талант и достижения Стрельцова имеют второстепенное значение: без соблюдения требований он — «неправильный футболист», карьерист, а не спортсмен.

Естественно, поведение Стрельцова доставляет ему массу проблем. Возникают они в том числе и по инициативе главного антагониста — коммуниста Постникова. Тот только и делает, что вставляет спортсмену палки в колёса, внося в сюжет живительное разнообразие.

Ещё одной важной составляющей фильма стала любовная линия. В ленте подробно показано знакомство Стрельцова с его первой женой Аллой и развитие их отношений.

К слову, такие моменты у Учителя выдались атмосферными (чего только стоит свидание на пустом футбольном поле) и преимущественно забавными: из прямолинейного киношного Стрельцова получился комичный романтик.

Самого спорта в фильме про футбол довольно мало. Да и постановка матчей — далеко не то, за что хочется похвалить создателей картины. Исключением стала первая показанная в ленте игра Стрельцова (ещё до его приглашения в «Торпедо»). Во время неё авторы ленты сделали акцент на эмоциях актёра, что позволяет проникнуться происходящим на экране, погрузиться в фильм, как в настоящий матч, и начать болеть за «своих». Остальные сцены футбола впечатляют куда меньше: зрителю показывают короткие отрывки с триумфом Стрельцова. С него игра начинается, и тут же им завершается.

Ситуацию, которая послужила причиной скандала и дальнейшего ареста, также практически оставили без внимания. Авторы ленты не стали вдаваться в подробности и лишь упомянули этот эпизод. Аналогичная судьба ждала и дальнейшее развитие сюжета: после того, как романтика кончилась, а коммунисты одержали победу над спортом, повествование внезапно становится скомканным и лишённым каких бы то ни было деталей, связанных с пребыванием Стрельцова в тюрьме и его дальнейшей жизнью.

В том числе благодаря такому подходу авторов «Стрельцова» сложно обвинить в сильном искажении реальных событий: некоторые спорные эпизоды в фильме сглажены, а многие другие широкой аудитории и вовсе неизвестны.

Создатели ленты показали лишь очень общий ход истории, при этом полностью отказавшись от демонстрации скандальных домыслов. Авторская интерпретация характера персонажа и его жизни получилась убедительной, логичной и в то же время очень деликатной.

Однако изменениям в фильме подверглись некоторые общеизвестные факты. Так, например, в 1957 году Эдуард Стрельцов вместе с коллегой и другом Валентином Ивановым опоздали на поезд Москва — Берлин, на котором команда ехала на игру с Польшей. По приказу министра путей сообщения СССР поезд остановили в подмосковном Можайске, где машинист ждал добиравшихся на машине спортсменов. В кино же Стрельцов опаздывал в одиночестве, да и путь его усложнили. Впрочем, это решение позволило сделать сцену куда более остросюжетной и комичной.

Также объектом художественного переосмысления стал товарищеский матч между командами СССР и Бразилии, который закрывает картину. По сюжету, Эдуард Стрельцов после заключения выходит на поле, где встречается с Пеле. При этом советский спортсмен демонстрирует хорошую форму, что позволяет зрителям надеяться на победу сборной и возможное достижение Стрельцовым новых высот. Однако в действительности советский футболист не участвовал в том матче, а команда СССР тогда проиграла. Конечно, концовка фильма получилась позитивной и обнадёживающей. Но для тех, кто интересуется футболом, скорее неожиданной.

Режиссёр фильма объяснил, что он знаком с историей советского футбола, но решился на такое развитие событий, чтобы хотя бы в фильме восторжествовала справедливость.

«Мне нравится думать, что Стрельцов в финале нашего фильма получает то, что заслуживал, но не получил, к сожалению. И, естественно, я знаю, что был матч, где наши проиграли 0:3. Более того, это был ещё и прощальный матч Валентина Иванова. Ну а мы, грубо говоря, сложили две легенды про матч с бразильцами и товарищеский матч, где Стрельцов впервые вышел на поле после тюрьмы. И вот такой финал сложился», — объяснил Илья Учитель.

Несмотря на непростую и трагичную историю жизни Эдуарда Стрельцова, фильм про него — не глубокая драма, а светлое, красочное и романтичное кино. Своим настроением и прекрасно переданным духом эпохи картина одновременно напоминает «Стиляг» Тодоровского и обычный контент телеканала Disney (правда, без песен). Кому-то это может не понравиться: биографические ленты ценны реальной историей и личной драмой. Однако кинематографисты изначально ставили перед собой задачу расширить целевую аудиторию фильма и успешно с ней справились.

«Стрельцов» — это мелодрама для семейного просмотра на спортивную тематику (для мужчин) и с романтической составляющей (для женщин). Ну а красочная постановка, полностью соответствующая невинному рейтингу «6+», позитивный настрой и обнадёживающая история наверняка заинтересуют детей. А кого-то из них, может, даже вдохновят связать жизнь со спортом.