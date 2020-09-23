Передовое искусство: тест RT о русском авангарде

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RT
Русский авангард был одним из главных направлений отечественного искусства в начале ХХ века, а его расцвет пришёлся на непростые годы Первой мировой, двух революций и Гражданской войны. Казимир Малевич и Василий Кандинский, Владимир Маяковский и Михаил Матюшин — вот лишь несколько видных имён русского авангарда. А что ещё вы можете вспомнить об этом направлении в искусстве? Проверьте себя с тестом RT.
Передовое искусство: тест RT о русском авангарде
  • © В. Кандинский «Поперечная линия» (1923)

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