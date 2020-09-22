«Художественное изобретение»: Гари Олдмана и создателей фильма «Тёмные времена» обвинили в заимствовании чужих идей

На британского актёра Гари Олдмана подали в суд. Автор телеканала History Channel Бен Каплан утверждает, что Олдман и другие создатели драмы «Тёмные времена» позаимствовали фрагменты его сценария к нереализованной ленте «Черчилль». Скрипт якобы оказался в их распоряжении в ходе переговоров об участии Олдмана в съёмках картины. Истец требует запрета фильма «Тёмные времена» и выплаты компенсации, которая бы включала все доходы от него.

На актёра Гари Олдмана подали в суд в связи с его участием в фильме «Тёмные времена». Истец, которым является сценарист Бен Каплан, утверждает, что в оскароносной картине незаконно использованы наработки из его нереализованного проекта. В качестве ответчиков названы Олдман, агент Джим Осборн, продюсер Дуглас Урбански, а также задействованные в производстве «Тёмных времён» компании NBCUniversal, Working Title Films и Focus Features.

В иске, который поступил в Верховный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Гари Олдман, его агент Джим Осборн, продюсеры Дуглас Урбански и Лукас Уэбб в 2013—2014 годах якобы ознакомились с тремя версиями сценария, написанными Капланом. Согласно тексту документа, последний планировал использовать скрипт как основу для полнометражного фильма.

Утверждается, что Олдман согласился сниматься в этом проекте за гонорар в размере $6 млн, однако затем передумал и исполнил роль Черчилля в «Тёмных временах», снятых под эгидой Working Title Films и Universal.

«Ответчики имели доступ к трём сценариям «Черчилля», написанным Беном Капланом… Есть все основания полагать, что один или несколько сценариев были полностью или частично распространены среди ответчиков, в том числе студии Universal и кинокомпании Focus Features», — гласит исковое заявление.

© Кадр из фильма «Темные времена» (2017)

В документе приводится список элементов, которые считаются заимствованными. Как сообщает Deadline, часть из них действительно можно отнести к оригинальным наработкам, однако некоторые другие перечисленные факты и домыслы являются общеизвестными.

В заявлении указано, что оба сценария содержат сцену, в которой Черчилль пытается выманить кошку из-под кровати. Ещё одна претензия связана с использованием вымышленной истории, что якобы Уинстону Черчиллю принадлежала идея использовать гражданский флот для эвакуации Британского экспедиционного корпуса из Дюнкерка во время Второй мировой войны.

«Приписывание Черчиллю идеи о гражданской армаде и приказа о её сборе — это художественное изобретение Каплана, прописанное в «Черчилле» и скопированное в «Тёмных временах». Пока Каплан не изобразил Черчилля инициатором, это был не его флот, а гражданский флот Британии», — отмечается в документах дела.

Корме того, согласно исковому заявлению, оба сценария завершаются исторической речью Черчилля «Мы будем сражаться на пляжах». Также создатели «Тёмных времён» использовали ту же цитату Кеннеди о Черчилле, с которой начинается версия скрипта Каплана от 2014 года.

Таким образом, ответчики обвиняются в «неверном указании происхождения», нарушении условий контракта, недобросовестной деловой практике и воспрепятствовании исполнению договора.

Истцы намерены добиться запрета фильма и требуют выплатить ряд компенсаций, включая все доходы от картины. В мировом прокате лента собрала $150 млн.

© Кадр из фильма «Темные времена» (2017)

Бен Каплан занимается преподавательской деятельностью. Также он известен как автор ряда сериалов телеканала History Channel.

В иске уточняется, что Каплан начал работу над сценарием в 1999 году, а в 2002-м зарегистрировал права на него в Гильдии сценаристов Америки. В 2011 году Каплан нашёл продюсера для реализации проекта — Кэмерона Лэмба. Предполагалось, что производством ленты займутся StudioCanal и Sierra/Affinity.

Также агенты Каплана связывались с одним из руководителей Working Title Лукасом Уэббом, который предлагал сотрудничество с его студией и подчёркивал интерес к теме будущего фильма.

По версии истца, к марту 2015 года Гари Олдман уже приступил к работе над ролью. Стороны готовились к подписанию контракта, однако актёр вышел из проекта без объяснения причин.

Премьера фильма «Тёмные времена» состоялась в 2017 году. Картина была номинирована на премию «Оскар» в шести категориях, включая «Лучший фильм». Гари Олдман получил статуэтку за лучшую мужскую роль, также приза была удостоены гримёры и парикмахеры. За эту работу Олдману достались и другие важные награды, включая премии BAFTA и «Золотой глобус».