История советского футбола и родовое гнездо Джуда Лоу: о чём главные кинопремьеры недели

С 24 сентября на экранах российских кинотеатров начнётся показ биографической драмы Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Ещё одна отечественная премьера недели — семейный мультфильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна». Любители жанра ужасов оценят хоррор «Клаустрофобы: квест в Москве», а за красивыми пейзажами можно будет сходить на «Сделано в Италии». Также в кино — ранее успешно стартовавшие на фестивалях картины «Гнездо» и «Ундина».

«Стрельцов»

Во второй полнометражной ленте Ильи Учителя объединены сразу несколько тенденций отечественного и мирового кино. У «Стрельцова» есть шанс освежить линейку фильмов о спортсменах, куда входят такие хиты проката, как «Движение вверх» и «Лёд». История вундеркинда от футбола, «советского Пеле» вполне может оказаться в ряду биографических картин с соревновательным духом вроде «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» или «Ford против Ferrari».

Вместе с тем в ленте о Стрельцове затрагивается тема взаимоотношений мужчин и женщин в правовом поле: карьера героя была безнадёжно испорчена, когда футболиста приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании. И по сей день многие полагают, что спортсмен не совершал преступления. Той же версии придерживается Илья Учитель.

Главную роль в картине исполнил Александр Петров. Интересно, что в детстве актёр всерьёз интересовался футболом и мечтал о карьере спортсмена. Возлюбленную Стрельцова сыграла Стася Милославская, с которой Петров встречается в реальной жизни, поэтому наблюдать за отношениями героев будет ещё интереснее.

«Гнездо» (The Nest)

Обладатель приза фестиваля Sundance за лучшую режиссуру Шон Дуркин спустя девять лет после премьеры своей предыдущей полнометражной работы («Марта, Марси Мэй, Марлен») представляет новую фестивальную драму — «Гнездо». Фильм с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях показали на том же Sundance и на фестивале американского кино в Довиле. На последнем форуме постановщик был удостоен трёх наград, в том числе Гран-при.

События ленты разворачиваются в середине 1980-х, в разгар внедрения программ дерегулирования финансовых рынков, когда у американских компаний появилась возможность выходить на британский рынок ценных бумаг.

Рори (Лоу) — американский предприниматель. На первый взгляд, у него есть всё, что нужно для счастливой жизни: успешный бизнес, большой дом и любящая семья. При этом Рори решает оставить Штаты и переехать вместе с супругой (Кун) и детьми в Англию, чтобы исследовать новые возможности для бизнеса и ещё больше увеличить своё состояние. Однако жизнь в другой стране оказывается куда сложнее, чем ожидалось. Герои сталкиваются с серьёзными финансовыми и психологическими проблемами, и теперь их семья на грани распада.

На первый взгляд, «Гнездо» представляет собой семейную драму в духе «Брачной истории» Ноа Баумбака с колоритной атмосферой старой Англии. Однако кинокритик Variety Питер Дебридж отмечает сходство ленты с культовым хоррором Стэнли Кубрика «Сияние». По его словам, две на первый взгляд разные картины похожи «по тяжести психологической травмы, которую эгоистичный отец наносит своему семейству».

«Сделано в Италии» (Made in Italy)

В «Сделано в Италии» режиссёр и сценарист Джеймс Д'Арси во многом перенёс на экраны реальную историю актёров Лиама Нисона и Майкла Ричардсона. В жизни они приходятся друг другу отцом и сыном, а также занимаются одним делом (с той лишь разницей, что герои фильма — художники).

Как и их персонажи, артисты пережили семейную трагедию. В марте 2009 года после несчастного случая скончалась Наташа Ричардсон — супруга Лиама и мать Майкла.

В фильме Джек (Ричардсон) возобновляет отношения с отцом (Нисон), чтобы продать семейный дом в Тоскане. Жилище пустует с момента смерти матери (то есть около 20 лет), поскольку воспоминания о проведённом там времени слишком болезненны для героев. За время ремонта им предстоит заново выстроить отношения друг с другом и завести новые многообещающие знакомства. Несмотря на то что отправной точкой сюжета стали печальные события, лента позиционируется как комедия.

Критики восприняли этот фильм не слишком лояльно. Обозреватель сайта RogerEbert.com Кристи Лемир считает картину «красиво снятой, но эмоционально непоследовательной». А автор издания Varitey Томрис Лаффли описал «Сделано в Италии» как «отталкивающе слащавую историю о запоздалом сближении оторванного от жизни отца и его единственного сына».

«Ундина» (Undine)

Мировая премьера ленты Кристиана Петцольда «Ундина» состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Картина участвовала в основном конкурсе и получила приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ, а исполнительница главной роли Паула Бер была удостоена «Серебряного медведя».

По сюжету, Ундина (Бер) — историк, работает экскурсоводом в Берлине. Как это обычно бывает с русалками, она несчастна в любви. Более того, героиня с самого начала говорит, что ей придётся убить предателя, который не ценил романтические отношения.

Тем не менее вскоре девушка встречает промышленного дайвера Кристофа (Франц Роговский). Возможность безоблачного счастья омрачается тем, что Ундине так или иначе придётся до конца разобраться со своим прошлым.

При работе над фильмом Петцольд, который также выступил автором сценария, опирался на мифы и сказки, а также на рассказ Ингеборг Бахман «Ундина уходит». Вместе с тем автор рассказывает собственную историю любви, где героине позволено нарушать некоторые правила. Мистические совпадения и фантастические сюжетные ходы в фильме Петцольда уравновешивают прозаичные размышления на тему градостроительной политики в столице Германии.

«Клаустрофобы: Квест в Москве» (Follow Me)

Режиссёром фильма «Клаустрофобы: Квест в Москве» стал Уилл Верник, снявший ленту 2017 года «Клаустрофобия». Он же написал сценарий новой картины. Свежий проект постановщика — не сиквел его предыдущей работы, а вполне самостоятельный фильм. Впрочем, объединяет эти ленты не только имя режиссёра, но и тема — квесты на выживание.

Главный герой картины 2020 года — популярный блогер, прославившийся благодаря участию в разного рода опасных испытаниях, — попытается пройти сложный персонализированный квест. За его ходом в прямом эфире будет следить многомиллионная аудитория.

По всей видимости, в новой ленте Уилл Верник решил поднять проблему зависимости от социальных сетей, которые зачастую создают ложное представление о жизни людей.

«Думаю, происходящее в квест-комнате — это отражение реальной жизни персонажа. В этом пространстве он создаёт для самого себя альтернативную действительность — точно так же, как все мы действуем в соцсетях», — объяснил режиссёр в интервью, опубликованном на портале Quiet Earth.

Роли в фильме исполнили Кигэн Аллен («Милые обманщицы»), Ронен Рубинштейн («Учитель на замену»), Холлэнд Роден («Анатомия страсти») и другие актёры.

«Белка и Стрелка: Карибская тайна»

«Белка и Стрелка: Карибская тайна» — третья часть российской анимационной франшизы о побывавших в космосе собаках. Приключенческая серия известна и на родине, и за её пределами: первые два фильма — «Звёздные собаки» и «Лунные приключения» — были показаны более чем в 160 странах. По словам продюсера студии «КиноАтис» Вадима Сотскова, новый фильм также уже заинтересовал зарубежных дистрибьюторов.

В отличие от первых двух картин серии, в третьей события развернутся преимущественно под водой — в Атлантическом океане. Там уже знакомым зрителям «звёздным» собакам предстоит разобраться с загадочной аномалией.

Свои голоса персонажам мультфильма подарили Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Сергей Шнуров, Юлия Пересильд и Ирина Пегова.

Как отмечают создатели ленты, в ней присутствует обучающая составляющая: юные зрители смогут узнать много нового о подводном мире и проблемах экологии.