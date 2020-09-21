В честь вождей и императоров: тест RT о смене названий российских городов
Многие российские города не раз меняли названия. Их переименования зачастую связаны с важными историческими событиями и позволяют многое узнать о минувших эпохах, их ценностях и героях. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в истории названий российских городов.
- globallookpress.com
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