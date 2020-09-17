Сердце столицы: тест RT о Московском Кремле

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RT
Вместо рыцарских замков на Руси были кремли — находящиеся в центре города крепости, предназначенные для защиты поселений. Московский Кремль давно стал одним из главных символов России, а само сооружение находится под охраной ЮНЕСКО. Хорошо ли вы знаете историю Московского Кремля? Проверьте себя с новым тестом RT.
Сердце столицы: тест RT о Московском Кремле
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

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