Сердце столицы: тест RT о Московском Кремле
Вместо рыцарских замков на Руси были кремли — находящиеся в центре города крепости, предназначенные для защиты поселений. Московский Кремль давно стал одним из главных символов России, а само сооружение находится под охраной ЮНЕСКО. Хорошо ли вы знаете историю Московского Кремля? Проверьте себя с новым тестом RT.
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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