Сердце столицы: тест RT о Московском Кремле

Вместо рыцарских замков на Руси были кремли — находящиеся в центре города крепости, предназначенные для защиты поселений. Московский Кремль давно стал одним из главных символов России, а само сооружение находится под охраной ЮНЕСКО. Хорошо ли вы знаете историю Московского Кремля? Проверьте себя с новым тестом RT.

РИА Новости

© Александр Вильф