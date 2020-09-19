Сила разума: тест RT о русских изобретателях
Русские изобретатели прославили свою страну не меньше, чем художники, писатели, политики и дипломаты. Михаил Ломоносов сделал первую в России химическую лабораторию, Андрей Нартов построил автоматизированный станок, а Александр Попов считается одним из создателей радио. А что ещё вы знаете о русских изобретателях? Проверьте себя в новом тесте RT.
- © Wikimedia commons / РИА Новости
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