Печатное слово: тест RT о русской прессе

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История периодических печатных изданий в России началась при Петре I, а к 1917 году только московские газеты ежегодно выходили тиражом в 450 млн экземпляров. Отечественная пресса не отставала от английской, немецкой или французской по количеству выпускаемых изданий. В советское время объёмы выпуска периодики только возросли, так как газеты и журналы стали проводниками официальной идеологии. Что вы знаете об истории русской прессы? Проверьте себя с помощью нового теста RT.
Печатное слово: тест RT о русской прессе
  • РИА Новости
  • © Михаил Озерский

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