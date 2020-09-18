Печатное слово: тест RT о русской прессе

История периодических печатных изданий в России началась при Петре I, а к 1917 году только московские газеты ежегодно выходили тиражом в 450 млн экземпляров. Отечественная пресса не отставала от английской, немецкой или французской по количеству выпускаемых изданий. В советское время объёмы выпуска периодики только возросли, так как газеты и журналы стали проводниками официальной идеологии. Что вы знаете об истории русской прессы? Проверьте себя с помощью нового теста RT.

РИА Новости

© Михаил Озерский