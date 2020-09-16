Суворов или Кутузов: тест RT о великих полководцах

Александр Суворов и Михаил Кутузов — одни из величайших военачальников в истории России. Кутузов долгое время служил под началом Суворова и считается его учеником. Во время штурма Измаила Суворов назвал Кутузова своей правой рукой. Полководцы жили в одну эпоху и победили немало общих врагов, поэтому некоторые факты из их биографий можно перепутать. Пройдите тест RT и проверьте, сможете ли вы отличить одного великого военачальника от другого.

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