Потомки фараонов в современной Америке: Netflix экранизирует романы из цикла «Наследники богов»

Компания Netflix экранизирует трилогию американского писателя Рика Риордана «Наследники богов». Книги цикла основаны на египетской истории и мифологии, однако их действие разворачиваются в настоящее время во вселенной романов о Перси Джексоне. По сюжету двое подростков обнаруживают, что они потомки фараонов. Герои отправляются в опасное путешествие, чтобы противостоять египетскому богу хаоса и спасти мир.

Компания Netflix работает над серией полнометражных фильмов, основанных на трилогии американского писателя Рика Риордана «Наследники богов». Об этом сообщил сам автор на своём сайте и в соцсетях.

«Всем привет! Как я и говорил в Twitter, у меня есть восхитительное объявление касательно цикла «Наследники богов». Netflix работает над полнометражными фильмами по этим книгам! Переговоры велись с прошлого октября, примерно с того же времени, когда мы начали работу над «Перси Джексоном», и я очень рад, что наконец могу объявить об этом!», — пишет Рик Риордан.

Автор подчеркнул, что пока не имеет права разглашать детали проекта, однако пообещал ответить на некоторые вопросы во время виртуального рекламного тура в поддержку его новой книги The Tower of Nero — пятой части цикла «Испытания Аполлона». Мероприятие пройдёт с 7 по 14 октября.

Книги Рика Риордана, выпущенные в рамках серии «Наследники богов», вдохновлены египетской историей и мифологией. Однако их действие разворачивается в настоящее время в той же вселенной, что и истории, описанные в циклах «Перси Джексон и Олимпийцы», «Герои Олимпа», «Магнус Чейз и Боги Асгарда» и «Испытания Аполлона».

Главные герои серии — брат и сестра Картер и Сейди Кейн. После смерти матери они отдалились друг от друга: Сейди жила в Лондоне с бабушкой и дедушкой, а Картер путешествовал по миру с отцом — египтологом, доктором Джулиусом Кейном. Однажды учёный собирает детей вместе для исследовательского эксперимента и случайно выпускает на волю египетского бога хаоса Сета. Тот изгоняет мужчину в небытие. Дети успевают сбежать, однако вскоре понимают, что древнее божество охотится за ними. Чтобы остановить Сета и спасти отца, брат и сестра отправляются в опасное путешествие. В нём герои узнают о связи их семьи с секретным орденом, существующим со времён фараонов.

Цикл «Наследники богов» включает три романа — «Красная пирамида», «Огненный трон» и «Тень змея». Книги были выпущены в 2010, 2011 и 2012 году соответственно.

© Кадр из фильма «Перси Джексон и похититель молний» (2010)

Рик Риордан известен прежде всего как автор серии романов про юного полубога Перси Джексона (в их основу легли мифы Древней Греции). Уже опытный на тот момент писатель взялся за цикл из-за своего больного СДВГ и дислексией сына. Тот просил рассказывать ему перед сном сказки о богах и героях греческой мифологии. Перебрав все известные ему мифы, Риордан начал придумывать собственные истории с уже известными сыну персонажами. Мальчику понравилась история про Перси Джексона, и он предложил отцу написать книгу.

Несмотря на загруженный график, писатель решил последовать совету ребёнка и занялся новым романом. Главного героя он сделал больным СДВГ и дислексией, чтобы таким образом рассказать о потенциале детей с подобными отклонениями.

Первый роман цикла — «Перси Джексон и Похититель молний» — был опубликован в 2005 году, а последний — в 2009-м. Всего в рамках серии выпущено пять романов и множество дополнительных продуктов, в числе которых — комиксы и популярная видеоигра. Книги серии более 500 недель держались в списке бестселлеров The New York Times.

В 2010-м вышла экранизация первого романа — «Перси Джексон и Похититель молний». Режиссёром ленты выступил Крис Коламбус, а главные роли в картине исполнили Логан Лерман и Александра Даддарио. Фильм собрал в прокате $226,5 млн при бюджете $95 млн и был номинирован на ряд престижных наград. В 2013 году вышел сиквел — «Перси Джексон и Море чудовищ».

В настоящее время стриминговый сервис Disney + работает над многосерийной экранизацией романов про Перси Джексона.

Помимо нескольких циклов фэнтези Рик Риордан выпустил серию взрослых детективных романов «Трес Наварр». Книги удостоены трёх главных национальных наград в детективном жанре — «Эдгар», «Энтони» и «Шамус».

Произведения Рика Риордана выпущены США в количестве не менее 100 млн экземпляров. Права на их публикацию проданы более чем в 37 странах.