Недаром помнит вся Россия: тест RT о Бородинской битве

Бородинское сражение считается одной из самых кровопролитных битв XIX века. По некоторым оценкам, обе стороны потеряли более 80 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Тем не менее успеха не удалось добиться ни одной из сторон. Впрочем, историки считают, что неспособность войск Наполеона разгромить российскую армию при Бородине предопределила провал французской военной кампании. Пройдите тест RT и проверьте, что вы знаете об этом сражении.

РИА Новости

© Виталий Белоусов