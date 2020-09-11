Сталкеры против призраков: что известно об аниме по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине»

В 2021 году а в Японии выйдет 12-серийная экранизация научно-фантастической книги Иори Миядзавы Otherside Picnic, которая, в свою очередь, вдохновлена повестью Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». События ленты развернутся в потустороннем мире, а в центре повествования окажутся две студентки. Им предстоит встретиться с неведомыми чудищами и раскрыть тайны этого места.

В январе 2021 года в Японии выйдет анимационная киноадаптация научно-фантастической книги Иори Миядзавы Otherside Picnic, вдохновлённой повестью советских писателей Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Производством проекта занимаются студии Liden Films и FelixFilm. В режиссёрском кресле — Такуя Сато, работавший над такими лентами, как «Врата Штейна» и «Скажи: «Я люблю тебя». Он же работает над сценарием фильма. Всего выйдет 12 эпизодов.

События сериала развернутся в Токио. По сюжету главная героиня Сораво находит вход в потусторонний мир — необычное тихое место, полное древних руин. Там девушка сталкивается со множеством аномалий. Она едва не погибает после встречи со странным мистическим существом, когда на помощь ей приходит Торико — юная сталкерша, добывающая и продающая за большие деньги найденные в этой зоне артефакты. Вместе девушки попытаются раскрыть тайны этого потустороннего мира и выжить в нём.

Ранобэ (то есть роман с большим количеством диалогов и иллюстраций) Иори Миядзавы Otherside Picnic был опубликован в Японии в 2017 году, а в 2019-м появилась его англоязычная версия. К настоящему моменту в рамках серии выпущено четыре книги. С февраля 2018 по март 2020 года Otherside Picnic публиковался в формате манги в журнале Square Enix. Ожидается, что в мае 2021-го компания Square Enix Manga & Books издаст произведение отдельно.

Как отмечает писатель Лау Гриффин, несмотря на сходство с культовой повестью братьев Стругацких, книга Otherside Picnic интересна и как самостоятельное произведение.

«Хотя Миядзава описывает исследование опасной «зоны», полной странных монстров и аномалий, идущих вразрез с законами физики, приключения в его книге строятся на встречающихся в интернете реальных историях о призраках. По сравнению с инопланетянами братьев Стругацких и паранормальными явлениями из «Сталкера», потусторонний мир, который изучают главные герои Сораво и Торико, — это нечто более глубокое и менее объяснимое», — отмечает Гриффин в своей публикации на портале The Great Surf.

© Кадр из фильма «Сталкер» (1979)

Действие научно-фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» разворачивается в XX веке. Предполагается, что за несколько лет до описываемых событий Землю посещают представители внеземной цивилизации. В результате на планете появляются опасные для людей зоны: там происходят явления, идущие вразрез с законами физики. Кроме того, на огороженных территориях можно найти множество загадочных артефактов — как полезных, так и крайне опасных. Главный герой повести, сталкер Рэдрик Шухарт, ищет и продаёт эти артефакты.

Повесть впервые издали в 1972 году. Она обрела широкую известность далеко за пределами Союза и вышла как минимум в двадцати странах.

Книгу неоднократно экранизировали. Наиболее удачной адаптацией стал фильм Андрея Тарковского «Сталкер» с Александром Кайдановским в главной роли. Сюжет ленты значительно отличался от описанной в повести истории, хотя над его сценарием вместе с Тарковским работали сами Стругацкие.

В числе других экранизаций — чехословацкий фильм «Визит из космоса» 1977 года и полнометражная лента финских компаний Pilman Radiant Pictures и Marmont Entertainment «Зона».

В 2015-м стало известно о планах WGN America снять сериал, в основу которого ляжет повесть Стругацких. Предполагалось, что его режиссёром станет Алан Тейлор («Терминатор: Генезис», «Игра престолов», «Безумцы»), а главную роль исполнит Мэттью Гуд («Матч Поинт», «Одинокий мужчина»). Однако в 2017 году студия отказалась от проекта.