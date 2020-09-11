Фронт за линией фронта: тест RT об истории партизанского движения

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RT
Впервые в России партизанское движение возникло во время Отечественной войны 1812 года, когда партизаны стали одной из главных угроз для французской армии. Во время Гражданской войны друг с другом воевали белые, красные и зелёные партизанские отряды на огромных просторах от Кубани до Приморья. В Великую Отечественную войну партизаны внесли огромный вклад в разрушение немецкого тыла и победу над гитлеровскими оккупантами. А что ещё вы знаете о партизанах? Проверьте себя с тестом RT.
Фронт за линией фронта: тест RT об истории партизанского движения
  • Партизаны в 1812 г. Художник Б. Зворыкин

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