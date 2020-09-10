Несмертельный конец: 11-й сезон «Ходячих мертвецов» станет последним

Руководство американского телеканала AMC сообщило о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. 24 новых эпизода выйдут на экраны в 2021 и 2022 годах. В то же время ведётся разработка спин-оффа под названием «Истории ходячих мертвецов». Его героями станут как новые, так и старые персонажи. В октябре начинается показ сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Среди долгосрочных проектов — полнометражный фильм о Рике Граймсе и многосерийная лента о Дэриле Диксоне и Кэрол Пелетье.

Популярный американский телесериал «Ходячие мертвецы» будет закрыт после 11 сезона. Об этом 9 сентября сообщило руководство телеканала AMC, который занимается производством ленты. Поклонникам франшизы предстоит увидеть ещё шесть дополнительных эпизодов десятого сезона в начале следующего года. На 11-й сезон придётся 24 эпизода, которые телеканал покажет в 2021-м и 2022 годах.

Тем не менее создатели сериала, который за десять лет в эфире обзавёлся несколькими спин-оффами, не планируют отказываться от франшизы.

«Прошло уже десять лет, впереди — ещё два года и великое множество историй, которые предстоит рассказать в дальнейшем. Ясно то, что этот сериал повествует о живых людях и является результатом работы влюблённых в своё дело актёров, сценаристов, продюсеров и участников съёмочной группы, которые воплотили идеи, заложенные Робертом Киркманом в его великолепной серии комиксов, и которых поддерживают лучшие фанаты на свете», — отметил директор канала AMC по контенту Скотт Гимпл.

Он также поделился своим видением будущего вселенной «Ходячих мертвецов». В ней, по словам Гимпла, найдётся место как знакомым персонажам и привычным локациям, так и абсолютно новым героям и отдельной мифологии. «Предстоит эволюция. Проект «Ходячие мертвецы» живёт», — заключил телевизионщик.

В 2023 году на экраны выйдет новый сериал франшизы. На этот раз в центре внимания зрителей окажутся Дэрил Диксон и Кэрол Пелетье — герои Нормана Ридуса и Мелиссы Макбрайд.

© Кадр: сериал «Ходячие мертвецы» (2010)

Также представители студии рассказали о разработке ещё одного спин-оффа, который будет называться «Истории ходячих мертвецов» (Tales of the Walking Dead). Это проект описывается как «антология, состоящая из отдельных серий или небольших циклов серий, основное внимание в которых будет сосредоточено на новых или уже известных персонажах, их предыстории или других элементах повествования, стоящих особняком».

В целом телевизионщики рассматривают текущий этап в истории «Ходячих мертвецов» как отправную точку для множества новых проектов.

«С нетерпением жду возможности погрузиться на ближайшие два года вместе с нашими замечательными сценаристами, продюсерами, режиссёрами, актёрами и съемочной группой в работу над экранной версией грандиозной заключительной главы истории Роберта Киркмана для наших фанатов. Флагманский сериал «Ходячие мертвецы» уже десять лет является моим творческим пристанищем, а потому завершать работу над ним и радостно, и грустно», — заявила шоураннер проекта Анджела Кенг.

Она также отметила, что в создании спин-оффов будут заняты члены съёмочной группы оригинального сериала.

На данный момент франшиза состоит из нескольких проектов на разных стадиях производства.

Так, на AMC после премьеры каждого эпизода основного сериала идёт ток-шоу Talking Dead («Говорящие мертвецы»), где актёры и другие гости обсуждают свежую серию. С 2015 года выходит сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», действие которого происходит в другом городе и затрагивает более ранние события.

© Кадр: сериал «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (2020)

4 октября выйдет первый эпизод многосерийной ленты «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», в которой рассказывается о жизни первого поколения, воспитанного в условиях зомби-апокалипсиса. Также на стадии разработки находится полнометражный фильм о Рике Граймсе (Эндрю Линкольн).

«Ходячие мертвецы» вошли в историю телевидения. Это одна из тех редких творческих работ, которые дают жизнь целой вселенной разнообразного контента. Причём она всё ещё находится на ранней стадии роста и вызывает интерес как у новых, так и у давних поклонников», — считает главный операционный директор телесети AMC Эд Кэррол.

В основе сериала «Ходячие мертвецы» — одноимённая серия комиксов за авторством Роберта Киркмана с иллюстрациями Тони Мура и Чарли Адларда. Последний, 193-й выпуск был опубликован в июле 2019 года. Комиксы послужили основой для компьютерной игры. Киркман также стал соавтором вдохновлённых сериалом романов.