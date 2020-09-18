«Антебеллум», «Львица» и драма о жизни подростков: главные кинопремьеры недели

В четверг в российский прокат выходит экранизация второго бестселлера Анны Тодд — «После. Глава 2». Героям молодёжной мелодрамы предстоит пройти через новые испытания и доказать друг другу свою любовь. Также в кинотеатрах уже можно увидеть триллер «Антебеллум» на тему рабства в США XIX века, драму о подростковой беременности «Никогда, редко, иногда, всегда» и экшен «Львица», затрагивающий экологическую проблематику. В числе других премьер — американская комедия о жизни 35-летней писательницы «Былые привычки» и российская приключенческая лента «Смотри как я».

«Никогда, редко, иногда, всегда» (Never Rarely Sometimes Always)

В название фильма режиссёр Элиза Хиттман вынесла варианты ответов на вопросы, которые соцработник задаёт 17-летней Отем. Героиня должна честно рассказать о своём здоровье, образе жизни и о том, пережила ли она сексуальное насилие, ведь героиня собирается сделать аборт.

Поскольку в родном штате Пенсильвания Отем на медицинское вмешательство нужно получить согласие родителей, они с двоюродной сестрой Скайлар отправляются в Нью-Йорк.

Премьера ленты состоялась в рамках киносмотра Sundance — там фильм получил специальный приз жюри, а на Берлинском фестивале завоевал Гран-при.

«После. Глава 2» (After We Collided)

Серия бестселлеров Анны Тодд «После» появилась благодаря увлечению писательницы творчеством группы One Direction. Вокалист коллектива Гарри Стайлз был главным героем фанфиков Тодд, публиковавшихся на платформе Wattpad с 2013 года. Истории писательницы заинтересовали многих пользователей площадки: её первая книга на данный момент насчитывает более 658 млн просмотров, а вторая — 513 млн.

Спустя год вышла печатная версия первого романа. Имя главного героя в ней пришлось заменить — Гарри Стайлз превратился в Хардина Скотта.

Книга была переведена более чем на 30 языков и стала бестселлером. К настоящему моменту в рамках серии выпущено пять романов.

Экранизация первой книги Анны Тодд вышла в 2019 году. Мелодрама «После» о романе прилежной студентки Тессы и бунтаря Хардина получила преимущественно негативные отзывы критиков (её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 19%), однако широкая аудитория оказалась более лояльной (69%).

Лента «После. Глава 2» — продолжение первого фильма и истории его героев. Теперь пару ждут новые трудности, преодолев которые они смогут доказать друг другу свою любовь. Главные роли в экранизациях романов Тодд исполняют Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

«Львица» (Rogue)

История создания ленты «Львица» представляет собой череду случайностей. Продюсер Молли Хэссел предложила режиссёру М. Дж. Бассет снять малобюджетное кино, в котором были бы затронуты проблемы экологии. А постановщица решила избежать нравоучительной риторики и вместе с дочерью-сценаристкой взялась за разработку экшена.

В результате история так впечатлила спонсоров проекта, что на главную роль было решено пригласить известную актрису. Продюсерам удалось заполучить Меган Фокс, которая, по словам Бассет, трепетно относится к вопросам сохранения окружающей среды и к тому же устала от ролей роковых красоток.

В «Львице» героине Фокс предстоит возглавить отряд наёмников. По сюжету им предлагает работу правитель одной из африканских стран, которому нужно вызволить дочь из рук преступной группировки. Однако операция идёт не по плану. Герои оказываются на ферме, где раньше разводили львов для сафари. У наёмников заканчиваются боеприпасы, при этом им предстоит справиться с преступниками и выстоять против львицы.

«Смотри как я»

Егор Сальников, известный в первую очередь по роли ботаника и ряда других персонажей в скетч-шоу «Даёшь молодёжь!», дебютировал в качестве режиссёра полнометражного кино с приключенческой комедией «Смотри как я». Ранее лента была удостоена приза II Национальной молодёжной кинопремии в номинации «Лучший полнометражный дебют».

Главная героиня фильма Оля — отважная девушка с непростым характером — сбегает из детдома, чтобы отправиться в путешествие. Волею случая к ней присоединяется Максим — слепой парень из богатой семьи, который устал от опеки отца. Вместе молодые люди угоняют автомобиль и уезжают к морю. За время этого путешествия герои пересмотрят своё отношение к жизни.

В этой картине снимались Ольга Турчак («Тайны следствия»), Михаил Мещеряков («Гости») и Александр Самойленко («Салют-7», «Аритмия»). В числе продюсеров — Ярослав Жалнин, работавший над лентами «Метро» и «Елена».

«Антебеллум»

Премьера фантастического триллера «Антебеллум» Джерарда Буша и Кристофера Ренца ожидалась в конце апреля, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.

События картины разворачиваются вокруг темнокожей писательницы Вероники Хенли (Жанель Моне). У героини есть семья, любимая работа, она успешна во всех отношениях. Неожиданно Хенли переносится в XIX век на юг США, где становится рабыней. Теперь писательнице нужно найти способ вернуться обратно.

По мнению автора Variety Питера Дебрюджа, «Антебеллум» бросает вызов романтическому восприятию американского юга, знакомого зрителю по фильму «Унесённые ветром», и делает акцент на демонстрации ужасов рабства.

«Былые привычки» (I Used to Go Here)

Первая книга писательницы Кейт (Гиллиан Джейкобс) приносит ей одно разочарование. Роман продаётся плохо, тур отменился. На фоне этих событий она приезжает с лекцией в свою альма-матер.

В университете героиня увлекается воспоминаниями о студенчестве и внезапно оказывается в обществе молодёжи со всеми атрибутами беззаботной юности. Однако полное погружение в ностальгию может оказаться опасной ловушкой.

Лента получила немало положительных оценок критиков — её рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 85%.