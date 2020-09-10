Честь мундира священна для командира: тест RT об истории военной формы

Военная форма в России имеет многовековую историю. По тому, как она выглядела, зачастую можно было судить не только о развитии военного искусства или состоянии лёгкой промышленности, но и о внешней политике — многие российские правители старались, чтобы отечественные мундиры напоминали униформы тех государств, которым они сильнее всего симпатизировали. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории российской военной формы.

© Константин Родиков/РИА Новости