Сердце России: тест RT о Золотом кольце
Золотое кольцо России — один из самых популярных маршрутов внутреннего туризма. В него входят и крупные областные города, такие как Ярославль, и совсем небольшие. У каждого из них богатая, часто трагическая история и своё лицо: Суздаль знаменит храмами, а Владимир был одним из главных городов Древней Руси. Что ещё вы помните о городах Золотого кольца России? Проверьте с тестом RT.
- РИА Новости
- © Павел Львов
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