Сердце России: тест RT о Золотом кольце

Золотое кольцо России — один из самых популярных маршрутов внутреннего туризма. В него входят и крупные областные города, такие как Ярославль, и совсем небольшие. У каждого из них богатая, часто трагическая история и своё лицо: Суздаль знаменит храмами, а Владимир был одним из главных городов Древней Руси. Что ещё вы помните о городах Золотого кольца России? Проверьте с тестом RT.

РИА Новости

© Павел Львов