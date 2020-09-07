Ревизия идей и переосмысление франшизы: Ридли Скотт работает над новым фильмом из серии «Чужой»

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Марина Максимова
Ридли Скотт подтвердил, что работает над новым фильмом франшизы «Чужой». Скорее всего, эта лента будет сильно отличаться от приквелов «Прометей» и «Чужой: Завет». Скотт не исключил, что концепцию серии и основные образы предыдущих частей будут переосмыслены. Одной из центральных тем нового фильма может стать происхождение Чужих, их миссия и мотивы.
Ревизия идей и переосмысление франшизы: Ридли Скотт работает над новым фильмом из серии «Чужой»
  • Reuters
  • © Neil Hall

Британский режиссёр Ридли Скотт подтвердил, что в настоящее время работает над очередной частью франшизы «Чужой». Постановщик не исключает, что новая лента может существенно отличаться от приквелов «Прометей» и «Чужой: Завет», которые он выпустил в 2012 и 2017 годах.

«Сейчас идёт работа над новым фильмом. С картинами «Прометей» и «Чужой: Завет» мы попытались заново изобрести колесо. Сомневаюсь, что мы снова вернёмся к этому, поскольку «Прометею» удалось вдохнуть во франшизу новую жизнь», — рассказал режиссёр в интервью Forbes.

Скотт признался, что сомневается в актуальности созданных более 40 лет назад образов. По мнению постановщика, дальнейшее развитие истории требует иного подхода.

«Ты продолжаешь задаваться принципиальными вопросами, например: «Не выдохлись ли ещё образы Чужого, лицехвата и грудолома? Не нужно ли нам переосмыслить всю концепцию, сохранив при этом название франшизы?» Это всегда главный вопрос», — подчеркнул режиссёр.

В конце весны 2020 года Скотт говорил о намерении использовать нереализованные возможности серии при условии её радикального переосмысления.

«Я по-прежнему убеждён, что у «Чужого» ещё есть значительный потенциал, но сейчас франшиза должна полностью переродиться», — отметил постановщик в интервью Los Angeles Times. При этом режиссёр допустил, что творческие ресурсы можно направить на решение вопросов, которые волнуют зрителей и самих создателей «Чужого» со времён выхода первой части.

«Когда я снимал первый фильм, то постоянно спрашивал себя: «Зачем могло появиться это существо? Почему оно путешествовало на своего рода боевом корабле с грузом яиц на борту? Каково было предназначение корабля и яиц?» Думаю, в следующий раз нам следует задаться такими вопросами: кто, почему и с какой целью?».

  • © Кадр из фильма «Чужой» (1979)

В марте 2017 года, ещё до премьеры ленты «Чужой: Завет», Ридли Скотт рассказал о планах снять новый фильм. Он объявил, что лента будет называться «Чужой: Пробуждение» (Alien: Awakening). Ожидалось, что по хронологии картина продолжит линию «Прометея» и одновременно станет приквелом «Завета». По данным Variety, в мае 2019 года проект «Чужой: Пробуждение» был на стадии разработки сценария.

В дополнение к этим лентам планировалась ещё одна трилогия. Её конец должен был совпасть с началом событий оригинальных фильмов.

Исполнительница одной из главных ролей в картине «Чужой: Завет» Кэтрин Уотерстон в интервью The Playlist рассказывала, что во время съёмок кинематографисты обсуждали самые разные идеи продолжения франшизы.

В теории у кинематографистов есть ещё один вариант развития серии — снять продолжение ленты «Чужой: Завет». Однако поскольку этот фильм привлёк сравнительно немного зрителей, появление его сиквела маловероятно.

  • © Кадр из фильма «Чужой: Завет» (2017)

Первый фильм научно-фантастической франшизы «Чужой» вышел на экраны в 1979 году. Оригинальный сценарий ленты разработали Дэн О'Бэннон и Рональд Шусетт. До того как место режиссёра занял Ридли Скотт, от проекта отказались несколько его коллег.

Картина получила «Оскар» за лучшие спецэффекты, была отмечена премиями BAFTA и «Сатурн» в различных номинациях.

К настоящему моменту свет увидели шесть фильмов серии. Постановкой сиквелов занимались Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жёне. Скотт вернулся к работе над франшизой в 2012 году, выпустив приквел «Прометей», а пять лет спустя дополнил серию лентой «Чужой: Завет».

Последняя часть оказалась не самой удачной. Так, суммарные доходы от её домашнего и мирового проката составили немногим больше половины сборов предыдущей части. Оценки критиков и зрителей также были значительно ниже.

В 2000-х годах на экраны вышел кроссовер «Чужой против Хищника» с продолжением «Чужие против Хищника: Реквием». Ленты также показали не лучшие результаты в прокате. Вторая часть, «Чужие против Хищника: Реквием», получила две номинации на антипремию «Золотая малина».

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