«Гордость русских моряков»: тест RT об истории Севастополя

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Татьяна Худякова, Святослав Князев
Севастополь занимает особое место в истории России. По мнению историков, там, где город стоит сегодня, в своё время принял крещение князь Владимир. Севастополь сыграл важнейшую роль в двух масштабных войнах: в боях за базу Черноморского флота в XIX веке понесли огромные потери англо-франко-турецкие войска, а в ХХ столетии — нацисты. Из севастопольских бухт отправлялись в плавание корабли, экипажи которых совершали на море настоящие подвиги. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю Севастополя.
«Гордость русских моряков»: тест RT об истории Севастополя
  • РИА Новости
  • © Алексей Павлишак

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