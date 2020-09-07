«Гордость русских моряков»: тест RT об истории Севастополя
Севастополь занимает особое место в истории России. По мнению историков, там, где город стоит сегодня, в своё время принял крещение князь Владимир. Севастополь сыграл важнейшую роль в двух масштабных войнах: в боях за базу Черноморского флота в XIX веке понесли огромные потери англо-франко-турецкие войска, а в ХХ столетии — нацисты. Из севастопольских бухт отправлялись в плавание корабли, экипажи которых совершали на море настоящие подвиги. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю Севастополя.
- РИА Новости
- © Алексей Павлишак
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