«Гордость русских моряков»: тест RT об истории Севастополя

Севастополь занимает особое место в истории России. По мнению историков, там, где город стоит сегодня, в своё время принял крещение князь Владимир. Севастополь сыграл важнейшую роль в двух масштабных войнах: в боях за базу Черноморского флота в XIX веке понесли огромные потери англо-франко-турецкие войска, а в ХХ столетии — нацисты. Из севастопольских бухт отправлялись в плавание корабли, экипажи которых совершали на море настоящие подвиги. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю Севастополя.

РИА Новости

© Алексей Павлишак