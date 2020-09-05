Профессиональные кадры и триумфальное возвращение: с чего начался новый сезон шоу «Голос 60+»

4 сентября в эфире Первого канала стартовал третий сезон вокального конкурса «Голос 60+». Места наставников заняли Елена Ваенга, Гарик Сукачёв, Тамара Гвердцители и Лев Лещенко. Большинство участников первого выпуска этапа слепых прослушиваний — профессиональные музыканты. Также на шоу вернулся один из участников прошлых лет. Разнообразие в конкурсную программу внесло множество дополнительных номеров, включая авторские песни.

4 сентября на Первом канале начался этап слепых прослушиваний нового, третьего по счёту сезона шоу «Голос 60+». Кастинг в этом году прошли 65 участников. Из них всего 20 человек смогут поработать с наставниками — в каждой команде будет по пять вокалистов.

В тренерском составе вновь произошли радикальные изменения. Ко Льву Лещенко, который занимался с участниками обоих предыдущих сезонов, в этот раз присоединились Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачёв.

По давней традиции сезон открылся совместным номером наставников, исполнивших шлягер «Я милого узнаю по походке…».

Первой из конкурсантов выступила Галина Грозина. У 73-летней артистки есть профессиональное музыкальное образование — Грозина играет на фортепиано и баяне.

В качестве своего дебютного номера участница шоу выбрала песню «А за окном черёмуха». Пригласить её в свои команды решили все четверо наставников.

Лев Лещенко признался, что обратил внимание прежде всего на умение выражать эмоции, а Елена Ваенга отметила, что по голосу узнала в Грозиной сибирячку. В итоге артистка стала первой подопечной Гарика Сукачёва.

71-летний Валентин Бузовкин приехал на съёмки из Тульской области. Его исполнение композиции Лучо Даллы «Памяти Карузо» особенно тронуло Льва Лещенко, который отметил по-настоящему итальянское звучание и принял музыканта в свою команду.

Интересно, что вокалист подавал заявку на участие вместе с супругой — пара собиралась петь дуэтом. В этом выпуске им представилась возможность вместе исполнить популярную итальянскую песню Cosa sei.

Светлана Трифонова из Нижнего Новгорода работает замдиректора гимназии и преподаёт французский язык. Музыку она, по её признанию, использует в профессии, чтобы увлечь учеников своим предметом.

Когда Трифонова исполняла песню «Не расстанусь с комсомолом», все наставники подпевали, а позже делились воспоминаниями о молодости. Исполнительница не прошла в следующий этап проекта, но перед уходом спела песню Эдит Пиаф Padam… Padam…

Профессиональный бас-гитарист из Краснодара Валерий Агабеков заинтересовал Льва Лещенко и Тамару Гвердцители своей версией композиции Нэта Кинга Коула L-O-V-E. Исполнитель отправился в команду Гвердцители.

74-летняя Инна Баданина спела и сыграла на рояле «Неаполитанскую песенку» Чайковского. Хотя к ней не повернулся ни один из наставников, на шоу исполнилась давняя мечта участницы — выступить под аккомпанемент дирижёра Сергея Жилина, чей оркестр обеспечивает инструментальное сопровождение шоу с первого сезона.

Ирина Аникина на слепых прослушиваниях сделала ставку на композицию «Белая лебедь». Лев Лещенко отметил, что у исполнительницы «чувствуется опереточная закалка». Он был готов взять участницу в свой коллектив, однако Аникина предпочла присоединиться к команде Елены Ваенги.

Вячеслав Ольховский ранее уже выходил на сцену шоу «Голос». В 2012 году он принимал участие в первом сезоне программы на российском телевидении, однако тогда не прошёл дальше слепых прослушиваний.

На этот раз его исполнение темы Speak Softly, Love из фильма «Крёстный отец» развернуло все четыре кресла. Ольховский решил продолжить соревнование под руководством Елены Ваенги.

Музыкант и педагог Людмила Мозолёва выступила с композицией «Листья жёлтые». Хотя наставники не повернулись к ней, Елена Ваенга оценила высокий профессионализм участницы. Мозолёва также порадовала слушателей песней собственного сочинения.

Андрей Папазян из Сочи выступил с песней My Way, известной в исполнении Фрэнка Синатры. Ему удалось впечатлить Тамару Гвердцители, в чью команду он и отправился.

Алла Максимова, в отличие от большинства участников выпуска, никогда не училась вокалу. Композиция «Дружба» не позволила ей попасть в следующую стадию проекта, однако все четверо наставников вышли на сцену и вместе с конкурсанткой исполнили песню ещё раз.

По итогам выпуска в командах Льва Лещенко и Гарика Сукачёва оказалось по одному участнику, а Елена Ваенга и Тамара Гвердцители заполучили по двое артистов.

Интерактив и нововведения

В этом сезоне проекта возобновится голосование за лучшего наставника. Также зрители смогут принять участие в викторине, которая будет доступна в интерактивном эфире, на сайте и в мобильном приложении телеканала.

«Очень надеемся, ждём, что будут появляться новые таланты, какие-то новые жанры — сейчас ещё не всё раскрыто», — отметил в преддверии сезона Лев Лещенко. Он также признался, что продолжает следить за творческими успехами своих подопечных из прошлых сезонов.

Елена Ваенга, которая впервые оказалась в кресле наставника, отметила, что решилась на участие в проекте не сразу. По её словам, она с большим уважением относится к людям старшего поколения, поэтому позиция критика и руководителя оказалась для неё непривычной.

В связи с пандемией коронавируса на съёмочной площадке введены меры предосторожности: соблюдается социальная дистанция, а все, кто в момент съёмки не попадает в кадр, обязаны носить медицинские маски.