«Более удачное завершение истории»: Коппола выпустит фильм «Крёстный отец 3» с новой концовкой

Фрэнсис Форд Коппола перемонтировал криминальный боевик 1990 года «Крёстный отец 3». В новой версии изменены начало и конец. Также режиссёр поменял местами несколько сцен: по его словам, именно в таком виде фильм отражает его собственное видение. В декабре лента с новым названием «Крёстный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне» выйдет в ограниченный прокат, а затем появится в сети и на Blu-ray.

К 30-летию криминального боевика «Крёстный отец 3» кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую, перемонтированную версию фильма: в ней постановщик изменил начало, конец, а также переставил несколько сцен. Режиссёр объяснил, что именно в таком виде фильм отражает его собственное видение финала. С этим видением, по словам Копполы, соглашался и скончавшийся в 1999 году автор романа «Крёстный отец» Марио Пьюзо.

Лента выйдет полностью отреставрированной и с новым названием — «Крёстный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне».

«Для меня и Марио «Крёстный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне» выражает наши предпочтения касательно названия фильма и нашу оригинальную задумку в отношении того, что в итоге стало картиной «Крёстный отец 3». Для этой версии заключительной части я создал новые начало и конец, изменил некоторые сцены, кадры и музыкальное сопровождение. Благодаря данным изменениям, а также восстановленным видео и звуку, эта версия кажется мне более удачным завершением истории, начатой в «Крёстном отце» и «Крёстном отце 2», — цитирует режиссёра The Hollywood Reporter.

Производством нового фильма занимаются компания Paramount Pictures и основанная Фрэнсисом Фордом Копполой и Джорджем Лукасом киностудия American Zoetrope.

Старший вице-президент Paramount Archives Андреа Калас рассказала, что режиссёр лично контролировал процесс реконструкции.

«Во время работы над новой версией господин Коппола тщательно следил за всеми аспектами восстановления. Он хотел, чтобы фильм не только обладал безупречной картинкой и звуком, но и соответствовал его личным стандартам и режиссёрскому видению», — приводит слова Калас Collider.

В декабре фильм выйдет в ограниченный прокат, после чего будет выпущен в сети и на Blu-ray.

© Кадр из фильма «Крёстный отец» (1972)

В основу серии гангстерских фильмов Фрэнсиса Форда Копполы лёг роман Марио Пьюзо «Крёстный отец», впервые опубликованный в 1969 году. В книге рассказывается о жизни мафиозной семьи Корлеоне. Роман был продан в количестве около 21 млн копий и стал одной из самых успешных художественных книг в истории.

Коппола экранизировал роман Пьюзо в 1972 году. Над сценарием одноимённого фильма они работали вместе с писателем. Главную роль — дона Вито Корлеоне — исполнил Марлон Брандо, а его сына Майкла сыграл Аль Пачино. Картина собрала около $246 млн при бюджете $6 млн и получила высочайшие оценки критиков: рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 98%.

«Крёстный отец» был номинирован на премию «Оскар» в 11 категориях и победил в трёх (лучший фильм, мужская роль и адаптированный сценарий). Кроме того, лента Копполы установила новые стандарты в кинематографе и стала классикой американского кино.

Успешным был и второй фильм серии — «Крёстный отец 2» 1974 года. Майкла в нём вновь сыграл Аль Пачино, а роль Вито Корлеоне досталась Роберту Де Ниро. Лента также получила высокие оценки критиков и была удостоена шести «Оскаров», в том числе в главных номинациях — за лучший фильм, адаптированный сценарий и режиссуру.

В 1990-м вышла завершающая часть трилогии — «Крёстный отец 3». События в ней разворачиваются спустя 20 лет после показанной во втором фильме истории. Главную роль исполнил Аль Пачино. Показатели у этой картины оказались не столь впечатляющими, как у двух предыдущих лент. Кинокритики отмечали, что фильм получился самым слабым из всей серии с точки зрения повествования. Многие назвали его вялым и разочаровывающим и пришли к выводу, что завершающая часть в этой трилогии — лишняя. Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 69%. Фильм был номинирован на «Оскар», но не смог одержать победу ни в одной из семи категорий.