Каменные хребты: тест RT о горах России

Российские горы — это не только кладезь полезных ископаемых, но и красивейшие творения природы. Один из крупнейших в мире центров чёрной металлургии находится в уральском Магнитогорске, Кавказские горы привлекают альпинистов и туристов, а в горах Дальнего Востока добывают золото. Пройдите тест RT и проверьте, что ещё вы знаете о горных цепях России.

РИА Новости

© Екатерина Власенко