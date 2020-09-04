Вековые традиции: тест RT о коренных малочисленных народах России

Коренные малочисленные народы России веками живут на своих землях. Многие из них и сейчас хранят традиции предков, поддерживая их образ жизни, веру, язык и ремёсла. Законодательство страны гарантирует им среди прочего защиту исконной среды обитания и сохранение самобытной культуры. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории и современной жизни малочисленных коренных народов России.

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