«Красивый, элегантный, остроумный»: коллеги об ушедшем из жизни Борисе Клюеве

1 сентября на 77-м году жизни после долгой болезни скончался советский и российский актёр, народный артист России Борис Клюев. Более 50 лет он посвятил службе в Малом театре, на сцене которого сыграл около 70 разноплановых ролей. Широкой аудитории актёр запомнился ролями в картинах «Д'Артаньян и три мушкетёра», «ТАСС уполномочен заявить…», в фильмах серии «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» и популярном сериале «Воронины». Также Борис Клюев преподавал в ВТУ имени М.С. Щепкина.

В понедельник, 1 сентября, на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев. Известно, что последние несколько лет он боролся с раком лёгких. При этом актёр продолжал играть на сцене Малого театра.

«Это большая трагедия для театра. Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта-45», а потом его положили в больницу. Это было буквально две недели назад», — рассказала директор театра Тамара Михайлова в беседе с Пятым каналом.

О долгой борьбе артиста за жизнь вспомнил и его коллега Вениамин Смехов.

«Это очень и очень печально. Я знаю, сколько за этим днём шло борьбы мужественного, талантливого человека, чудесного актёра и педагога, моего товарища Бори Клюева. Это очень большое несчастье, приношу его семье глубокие соболезнования», — цитирует актёра РЕН ТВ.

«Замечательный человек с огромным чувством юмора»

Коллектив Малого театра выразил соболезнования близким артиста, а также почитателям его таланта.

«Он был одарён ярчайшей индивидуальностью — и творческой, и человеческой. Красивый, элегантный, остроумный, порою резкий в суждениях. Борис Клюев был аристократом духа, одной из главных звёзд отечественного искусства», — вспоминают коллеги актёра.

Коллеги Клюева подчеркнули, что, несмотря на популярность в кино, театр всегда был для него на первом месте. В нём он смог раскрыться во многих амплуа и жанрах.

Преданность Бориса Клюева профессии отметил и артист Валерий Гаркалин в разговоре со «Звездой».

«Человек был полон сил, полон энергии, любви к профессии. Он один из тех актёров, которые по-настоящему были влюблены в то дело, которым занимаются. Сейчас так бывает редко, в основном все используют профессию, а он ею жил, работал и трудился, как подлинный артист», — сказал Гаркалин.

© Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» (1986)

Соболезнования выразила и министр культуры России Ольга Любимова. Она подчеркнула, что смерть Бориса Клюева — это невосполнимая утрата для театра и кино.

«Актёр, театральный педагог и профессор — в любом деле он проявлял себя исключительным профессионалом. Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои — граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие», — сказала министр. Она напомнила и о его ролях на телевидении, которые также никого не оставляли равнодушным. Телевизионные герои артиста, по её словам, заряжали зрителей оптимизмом.

«Таким его и запомнят — талантливым, отзывчивым, весёлым и ироничным», — сказала Ольга Любимова.

Актёр Александр Половцев также отзывается о Борисе Клюеве как о весёлом и жизнерадостном человеке.

«Я помню его ещё по юности, по тому известному сериалу, когда вся страна прильнула к телевизору, — помните, детектив известный, «ТАСС уполномочен заявить...». Ну, у него было много ролей. Это был жизнерадостный, жизнелюбивый человек, который мог и подсказать, и пошутить — хорошо пошутить. С ним было очень комфортно», — сказал Александр Половцев в беседе с РЕН ТВ.

Игорь Ливанов назвал Бориса Клюева замечательным актёром и человеком, который никогда не был заносчивым.

«У меня с Борисом были самые хорошие, самые товарищеские отношения, самые профессиональные. Он был очень замечательный человек с огромным чувством юмора, которое его никогда не подводило. Он не был заносчив, он был доступен. Очень хороший актёр и очень хороший человек», — цитирует Ливанова РИА Новости.

Актриса Екатерина Волкова, которая снималась с Борисом Клюевым в популярном сериале «Воронины», вспоминает о нём как о наставнике, советчике и друге.

«Приходя на съёмку, мы вас все называли Папа, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моём сердце и в сердцах зрителей», — написала Екатерина Волкова на своей странице в Instagram.

Актёру Валентину Смирнитскому Борис Клюев запомнился общительным и порядочным человеком.

«Я с ним был хорошо знаком, много общался. Хороший артист, очень коммуникабельный, порядочный человек. Светлая ему память», — цитирует Смирнитского «Звезда».

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская в беседе с RT назвала Бориса Клюева большим актёром из классической плеяды русского актёрского мастерства.

«Было видно, что мощная фактура, энергетика... Крупный актёр, крупная личность. Он много работал, это было заметно всем зрителям», — рассказала Немчинская.

От графа Рошфора до Воронина

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Вспоминая о детстве, будущий артист рассказывал, что его воспитанием практически никто не занимался. Он гулял, дрался, выпивал и курил. Учёба его не интересовала. Однако в старших классах Борис Клюев понял, что хочет стать актёром.

Он поступил в ВТУ имени М.С. Щепкина, но через год ушёл в армию. Продолжить обучение он смог спустя три года.

После окончания ВТУ имени М.С. Щепкина в 1969 году Борис Клюев был принят в Малый театр, где он служил всю жизнь. Одной из первых заметных его работ стала роль Сергея Синицына в постановке «Так и будет».

После этого он нередко играл отрицательных, но вместе с тем очень обаятельных персонажей, ставших в какой-то момент его визитной карточкой. Однако в дальнейшем артист попробовал себя и во многих других амплуа. Особенно зрителям полюбились его комедийные образы.

На сцене театра Борис Клюев сыграл более 70 ролей. Он участвовал в таких постановках, как «Гроза», «Без вины виноватые», «Сирано де Бержерак», «Человек, который смеётся», «Ревизор», «Король Лир», «Горячее сердце», и многих других.

В кино актёр дебютировал в конце 1960-х, а всесоюзная слава пришла к нему после выхода многосерийного фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» в 1979 году, где Борис Клюев сыграл графа Рошфора.

Ещё одной знаковой работой артиста стала роль шпиона Трианона в детективном сериале «ТАСС уполномочен заявить…». Сам актёр отмечал, что долго сомневался, соглашаться на этот проект или нет, поскольку боялся последствий. В итоге лента оказалась очень успешной и полностью изменила его жизнь.

© Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979)

В числе других ярчайших фильмов с участием Бориса Клюева — «Горе от ума», «Гений», «Хождение по мукам», «Михайло Ломоносов», «Крушение империи», ленты серии «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». В последние годы актёр снимался преимущественно в сериалах: «Воронины», «Улицы разбитых фонарей», «Физрук», «Семейные обстоятельства». Всего в его фильмографии более 130 картин.

Помимо актёрской игры, Борис Клюев занимался преподавательской деятельностью. Он руководил собственными курсами в ВТУ имени М.С. Щепкина и вёл дисциплину «Мастерство актёра». У артиста учились Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и другие.

В 2002 году Борис Клюев получил звание народного артиста Российской Федерации. Также он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Дружбы, премий «Звезда Театрала» и ТЭФИ и других наград.