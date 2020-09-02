Токийский гамбит: тест RT о советско-японских конфликтах

2 сентября 1945 года на борту линкора ВМС США Missouri состоялось подписание Акта о капитуляции Японии. Поражение Японской империи завершило Вторую мировую войну, и немалый вклад в это внесли советские войска. Однако советско-японские конфликты начались задолго до 1945 года. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете их историю.

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