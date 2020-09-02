Нолан, «Новые мутанты» и экранизация Роальда Даля: что смотреть в кино на этой неделе

В первую неделю осени в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года — фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод». В нём режиссёр затронул тему технологии инверсии, позволяющей предметам двигаться назад во времени. Также в кинотеатрах покажут экранизацию комиксов «Новые мутанты», снятую в непривычном для подобных проектов жанре хоррора. В числе других премьер — романтическая комедия «Притворись моим женихом», религиозная драма «Явление» и мультфильм «Сказки Серого Волка» по мотивам произведений Роальда Даля.

«Довод» (Tenet)

После нескольких переносов на экраны наконец выходит один из самых ожидаемых фильмов года — фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод». Предыдущие работы режиссёра славятся прежде всего зрелищной картинкой и запутанным повествованием. Судя по первым отзывам зарубежных критиков, новая картина кинематографиста получилась как минимум не хуже остальных его лент. Многие рецензенты отмечают запутанный сюжет со множеством неожиданных поворотов.

Визуальная составляющая тоже обещает быть на уровне. Бюджет ленты составил более $200 млн, что значительно больше сумм, выделенных на другие оригинальные проекты режиссёра. Это позволило Нолану не мелочиться: в одной из сцен, например, он разбил настоящий Boeing 747.

Основная идея фильма заключается в существовании технологии инверсии, которая позволяет различным предметам двигаться назад во времени. С её помощью главный герой фильма — сотрудник ЦРУ — пытается противостоять русскому олигарху Андрею Сатору, занимающемуся торговлей оружием, и предотвратить начало третьей мировой войны.

Роли в ленте исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Кеннет Брана.

«Новые мутанты» (The New Mutants)

События фильма «Новые мутанты» разворачиваются во вселенной «Людей Икс». Пятерых подростков со сверхспособностями помещают в секретное лечебное учреждение — якобы чтобы уберечь от собственных сил. Однако со временем дети понимают, что заперты, поскольку их боятся окружающие. Герои попытаются выбраться из плена.

Фильм «Новые мутанты» стал своеобразным экспериментом студии Fox, работавшей над ним до слияния с Disney. Проект снят в жанре ужасов и подготовлен с минимальным бюджетом среди всех лент франшизы. Ещё одно отличие этой картины от других основанных на комиксах проектов — сравнительно скромный каст: в фильме снялись Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант и Генри Зага.

«Явление» (Fatima)

На дворе 1917 год. Трём португальским детям является Дева Мария и призывает их остановить войну. Они возвращаются домой и рассказывают об этом близким, однако сталкиваются с непониманием. Тем не менее это событие навсегда меняет жизнь героев, нашедших своё призвание в служении богу.

Фильм основан на реальных событиях: трое детей из португальского города Фатима в первой половине XX века утверждали, что им многократно являлась женщина и передавала пророчества о будущем мира.

На большой экран историю перенёс итальянский режиссёр Марко Понтекорво, чей фильм «Клоун» был удостоен приза Венецианского кинофестиваля.

Картина получила преимущественно положительные оценки критиков: её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 64%. Как отметила Шейла О'Мэлли в своей рецензии для портала RogerEbert.com, повествование в «Явлении» простое и эмоциональное. Автор, по её словам, отдал приоритет «чувственной реальности детского мира и людей, населяющих его».

«Притворись моим женихом» (Narzeczony na niby)

Истории фиктивных отношений, перетекающих в настоящие, уже не раз ложились в основу американских и европейских фильмов. В их числе — «Притворись моим парнем», «Притворись моей женой», «Предложение», «Как жениться и остаться холостым» и многие другие. Собственную вариацию на эту тему представил и польский режиссёр Бартош Прокопович. Причём в своей романтической комедии он попытался избежать жанровых клише.

Жизнь главной героини фильма «Притворись моим женихом» Карины рушится в одночасье, когда она узнаёт об измене любимого мужчины. Карина расстаётся с ним, и теперь ей в кратчайшие сроки необходимо найти человека, которого бы она представила как своего возлюбленного на свадьбе сестры. К счастью, проблема решается сама собой: на перекрёстке в её машину врезается таксист Шимон, идеальный кандидат на эту роль. Героиня втягивает его в авантюру, которая переворачивает с ног на голову всю её жизнь.

«Сказки Серого Волка» (Revolting Rhymes)

Анимационная лента «Сказки Серого Волка» основана на сборнике стихов британского писателя Роальда Даля, представляющих собой пародии на известные сказки с неожиданными развязками. В мультфильме показаны переосмысленные версии «Красной Шапочки», «Золушки», «Трёх поросят», «Белоснежки и семи гномов». Повествование ведётся от лица одного и того же рассказчика — Серого Волка. Действие всех историй разворачивается в современном мире.

Ранее мультфильм был представлен на кинофестивалях в Сиэттле и Копенгагене, а один из его эпизодов под названием «Хулиганские сказки» претендовал на «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм.