Не то «Кино»: Александр Цой попросил Путина организовать проверку фильма Алексея Учителя о своём отце

Сын Виктора Цоя обратился к Владимиру Путину с просьбой провести проверку фильма Алексея Учителя «Цой». По мнению Александра Цоя, картина искажает образ и порочит имя лидера группы «Кино». Сын музыканта утверждает, что кинематографисты не согласовали содержание проекта с близкими Цоя и не располагают правами на использование имени, изображения и интеллектуальной собственности артиста.

Музыкант Александр Цой, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя, составил обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой провести проверку фильма Алексея Учителя «Цой».

«Я был против этого фильма с самых первых версий сценария, которые мне показали, — написал музыкант в своём Instagram. — Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях».

Александр Цой подчеркнул, что также выступает от лица других близких Виктора Цоя: его отца Роберта, возлюбленной Натальи Разлоговой, а также музыкантов группы «Кино» Юрия Каспаряна и Игоря Тихомирова.

Сын Виктора Цоя поделился с подписчиками отсканированной версией обращения, которое, по его словам, направлено президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой.

Из текста документа следует, что в 2018 году создатели фильма предоставили Александру Цою вариант сценария, а в начале 2020-го показали черновую версию видеоматериалов. При этом музыкант их не одобрил.

По мнению заявителей, герои фильма с вымышленными именами (однако же их легко идентифицировать) представлены в неприглядном виде, а образы персонажей не соответствуют действительности.

В письме говорится, что фигура Виктора Цоя принадлежит истории не только своей семьи, но и всей страны. Однако это не означает, что деятелям искусства можно переосмысливать образ по своему усмотрению.

«Не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями». Герои должны вызывать уважение. потому что могут его вызвать именно своими высокими качествами, воровато шельмовать которые после смерти в погоне за «кассовыми сборами» — недостойно», — отмечается в документе.

Картина охарактеризована как «малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе».

Заявители подчёркивают, что правообладатели не давали создателям фильма согласия на использование имени и изображения Виктора Цоя, а также музыкальных произведений музыканта и группы «Кино».

Виктор Цой

© kino-teatr.ru

При этом авторы письма просят урегулировать ситуацию с прокатом фильма, не дожидаясь решения суда — пока лента не стала доступна для просмотра.

«Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма «Цой», порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких».

В обращении также упоминается, что в 2020 году Александр и Роберт Цои обращались в Министерство культуры, а также связывались со студиями-производителями киноленты. «Создатели фильма не один год игнорируют прямые возражения насчет его содержания», — пояснил Александр Цой в Instagram.

Авторы письма просят провести проверку и принять соответствующие меры.

Разночтения и вымышленные герои

Роберт Цой в беседе с телеканалом «360» заявил, что информация о его причастности к обращению не соответствует действительности. «Никогда ничего не писал и не буду писать. Нет, я никуда не обращался. Это всё выдумки», — приводит слова отца музыканта сайт телеканала.

В беседе с ТАСС Роберт Цой также сообщил, что не писал никакого обращения. Он разъяснил, что Алексей Учитель согласовал съёмки фильма. При этом о подробностях производства Роберту Цою ничего не известно.

«Я одно время с ним (Алексеем Учителем. — RT) поддерживал связь, а потом нет. В принципе, я в курсе, что он выпускает фильм. Почему-то много шума поднялось по этому поводу — я не понимаю, в чём дело. Кто-нибудь видел этот фильм? Что там, есть что-то возмутительное?» — сказал он агентству.

Роберт Цой отметил, что не знает, будет ли смотреть картину.

Алексей Учитель

РИА Новости

© Виталий Аньков

Споры вокруг фильма «Цой» прокомментировал адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин. Он полагает, что обращаться к президенту для разрешения возникшего конфликта не следует.

«Мы полагаем не вполне уместным в сугубо юридический вопрос, для разрешения которого предусмотрено множество правовых механизмов, пытаться втягивать исполнительную власть в лице президента», — приводит слова адвоката «Газета.Ru».

Добрынин отметил, что при получении прокатного разрешения кинематографисты предоставили пакет необходимых документов. Часть из них подтверждает права на использование интеллектуальной собственности. Министерство культуры России как контрольный орган нарушений не выявило.

Вместе с тем адвокат уверен, что решение относительно морально-этической составляющей фильма должны принимать зрители.

«Именно люди, пойдя в кино, разрешат вопрос о достоинствах фильма сами и без семейной квазицензуры, которая, к большому сожалению, начинает прорастать рядом с искусством», — отметил он.

Премьера фильма Алексея Учителя «Цой» была запланирована на 3 сентября, однако на момент написания статьи дата выхода ленты неизвестна.

Главный герой картины — водитель Павел Шелест. С его автобусом столкнулась машина Виктора Цоя. При этом Шелест ничего не знал о музыканте и никогда не слушал его песни. В фильме показано, как изменилась жизнь водителя после трагедии.

Создатели ленты утверждают, что не ставили целью точно передать события, а героя Цоя там нет (тем не менее, в картину включены документальные кадры с музыкантом). Алексей Учитель описывает жанр ленты как роуд-муви и одновременно фильм-притчу.

Евгений Цыганов, который исполняет главную роль, отметил, что повествование приходит к фигуре Цоя «косвенным путём».