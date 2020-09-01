По картам и табличкам: тест RT о знаменитых улицах России
В российских населённых пунктах насчитывается более полумиллиона улиц. Некоторые обрели особую известность — благодаря связанным с ними важным событиям, уникальным названиям или упоминанию в популярных книгах и кинофильмах. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в топонимике.
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
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