Через тернии к звёздам: тест RT о советских писателях-фантастах

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RT
Научная фантастика стала одним из явлений советской культуры. В стране, первой отправившей человека в космос, фантастика не только развлекала, но и рисовала образ коммунистического будущего, в основе которого лежит передовая советская наука. Книги Стругацких разошлись на цитаты, романы и повести Ивана Ефремова и Кира Булычёва выходили миллионными тиражами, но что вы помните о самих советских писателях-фантастах? Пройдите тест RT и узнайте.
Через тернии к звёздам: тест RT о советских писателях-фантастах
  • Gettyimages.ru
  • © Coneyl Jay

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