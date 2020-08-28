Памятники и сокровища: тест RT о знаменитых археологических находках России

Археологические раскопки — важнейший источник исторических знаний. Их проведение позволяет получить максимально точную информацию о нашем прошлом и узнать много нового о древней истории страны — от эпохи первобытных людей до Средних веков. Пройдите тест RT и проверьте свои знания об археологических памятниках и знаменитых находках на территории России.

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