Детектив в чистом виде: на ТВ выходит сериал «Презумпция невиновности»

31 августа на Первом канале начинается показ детективного сериала «Презумпция невиновности». В центре сюжета — успешный адвокат Борис Аврутин, которому удаётся выигрывать даже самые безнадёжные дела. Однажды он освобождает убийцу полицейского, а несогласные с решением суда следователи устраивают за Аврутиным слежку в надежде найти компромат на адвоката и отстранить его от практики. Главные роли в сериале исполнили Кирилл Рубцов, Никита Панфилов и Светлана Устинова.

С 31 августа на Первом канале начинается показ детективного сериала «Презумпция невиновности» режиссёра Наталии Бучневой. У постановщицы солидный опыт в этом жанре: она сняла такие криминальные многосерийные ленты, как «Морские дьяволы. Смерч 2», «Наркотрафик», «Дорожный патруль», «Улицы разбитых фонарей» и другие. В числе сценаристов — Сергей Соколов и Виталий Штутман, работавшие над скриптом сериала «Мамочки».

В центре сюжета «Презумпции невиновности» — успешный адвокат Борис Аврутин в исполнении Кирилла Рубцова («Шеф. Игра на повышение»). Он хитёр, расчётлив, обладает отличной интуицией. Эти качества помогают адвокату выигрывать все дела, за какие бы он ни взялся, — даже самые безнадёжные. Однажды Аврутину с помощью презумпции невиновности удаётся добиться освобождения человека, убившего полицейского. Коллеги убитого не согласны мириться с таким положением дел. Они устанавливают за Аврутиным слежку, чтобы его дискредитировать и отстранить от адвокатской практики.

Эта линия составляет основу сериала. При этом динамичных событий, связанных непосредственно с «войной» между адвокатом и следователями, в кадре мало: чаще расследование заключается в монотонных разговорах и подглядывании.

За активность на экране отвечает возлюбленная следователя Дениса Глебова (Никита Панфилов) — журналистка Светлана Верницкая в исполнении Светланы Устиновой. Верницкой по воле службы тоже необходимо выведать побольше тайн у Аврутина. В отличие от полиции, девушка на месте не сидит: она врывается в офис к адвокату, караулит его в кустах, а потом практически умудряется втереться к нему в доверие. Словом, продвигается в деле гораздо быстрее профессионалов.

Рутину, в которую превращается основная сюжетная линия, успешно сглаживают многочисленные расследования Аврутина: они получились живыми и интригующими. На каждое отводится по две серии, в течение которых адвокат беспрестанно демонстрирует поразительное профессиональное чутьё и прочие навыки. В своём первом (в рамках сериала) расследовании он соглашается встать на защиту девушки, обвиняемой в убийстве подруги. Все улики против подзащитной, однако короткий разговор с ней заставляет адвоката поверить в её невиновность.

© Кадр: сериал «Презумпция невиновности» (2018)

«Презумпция невиновности» может похвастаться отличным кастом на главные роли. Очень органичен Кирилл Рубцов в облике Аврутина: интеллигентный, статный и в то же время коварный и неоднозначный. Гармонично смотрится и Никита Панфилов. Он уже не раз представал перед зрителями в образе полицейского, но служители закона в его исполнении разные и по-своему интересные.

Хороша в своей роли и Светлана Устинова: ей подходит амплуа журналистки, которая, кажется, ради расследования готова на всё — в том числе на утрату доверия возлюбленного и пренебрежение профессиональной этикой (впрочем, существование этой этики и для экранных коллег девушки стало бы новостью). При этом выбор Устиновой и Панфилова на роли любовников выглядит спорным: между героями нет химии. Зато она определённо присутствует между персонажами Рубцова и Устиновой (к слову, изначально актриса претендовала на роль супруги Аврутина).

Также в сериале снимались Даниил Спиваковский, Наталия Медведева, Алика Смехова и другие актёры. Оценить, насколько точным оказалось попадание в роль второстепенных актёров, сложно: об их характерах зрителям известно немногое, а о жизнях — вообще практически ничего.

Ко второстепенным героям не получается испытывать симпатию или антипатию, что наряду с неспешным развитием основной сюжетной линии мешает полноценному погружению в сюжет. Поэтому у искушённого зрителя «Презумпция невиновности» поначалу может вызвать ассоциации со сжатыми, информативными криминальными новостями.

Впрочем, благодаря многослойности сюжета и параллельному развитию сразу нескольких криминальных историй этот детектив способен удержать интерес публики. Тем более, на руку кинематографистам сыграла лаконичность: ничто — включая мелодраматические линии — не способно отвлечь зрителя от хода расследования. Даже локации для сериала выбраны под стать — интерьерные съёмки в основном проходили в помещениях с очень простыми декорациями. В кадре, да и в ленте в целом, нет места лишнему: всё пространство отведено очередному расследованию адвоката Аврутина.