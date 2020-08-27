Хранители старины: тест RT о музеях России

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RT
В современной России насчитывается 2027 музеев — и это только те, которые входят в систему Министерства культуры. В их фондах и выставках представлено не только национальное, но и мировое культурное наследие: коллекции исторических артефактов и художественных картин, останки динозавров и космические приборы. Некоторые музеи России известны во всём мире. Проверьте, что вы о них знаете.
Хранители старины: тест RT о музеях России
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

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