Хранители старины: тест RT о музеях России

В современной России насчитывается 2027 музеев — и это только те, которые входят в систему Министерства культуры. В их фондах и выставках представлено не только национальное, но и мировое культурное наследие: коллекции исторических артефактов и художественных картин, останки динозавров и космические приборы. Некоторые музеи России известны во всём мире. Проверьте, что вы о них знаете.

РИА Новости

© Сергей Пятаков