«Решение было объективным»: Роману Полански не удалось восстановить членство в американской киноакадемии через суд

Верховный суд Лос-Анджелеса отказал Роману Полански в восстановлении членства в Американской академии кинематографических искусств и наук. Режиссёра исключили из киноакадемии в мае 2018 года из-за обвинений в изнасиловании 40-летней давности. Адвокат Полански заявил, что его подзащитный хотел добиться справедливости, при этом само членство в академии не имеет для него значения. Постановщик пока не собирается обжаловать решение суда.

25 августа в Верховном суде Лос-Анджелеса прошло слушание по делу Романа Полански против Американской киноакадемии. Режиссёр не смог восстановить членство в организации, сообщает Variety.

Суд постановил, что решение исключить режиссёра, которое правление Академии приняло в 2018 году, было правомерным.

«Хотя правление могло счесть, что обстоятельства, связанные с тем, что истец продолжает скрываться от правосудия, а также его заявления о серьёзных нарушениях со стороны суда и обвинения отменяют необходимость исключения его из членов Академии, решение правления опиралось на доказательства, было объективным и не стало прихотью или злоупотреблением правом действовать по своему усмотрению», — приводит издание выдержку из решения судьи Мэри Стробел.

Как утверждает адвокат Полански Харланд Браун, членство в академии для его клиента ничего не значит. Причиной, по которой режиссёр решил обратиться в суд в апреле 2019 года, стали нарушения в процедуре его исключения из организации.

Постановщик утверждает, что правление не сообщало ему о намерении отозвать членство. Соответственно, у Полански не было возможности выступить в свою защиту.

«Его исключили из числа членов академии без предупреждения, не предоставив ему возможность ответить. Ему даже не сообщили о причинах такого решения», — отмечал Браун в 2019 году.

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Полански также подчёркивал, что действия академии противоречат как её собственным нормам, так и букве закона.

«То, что академия исключила истца из числа своих членов, не уведомив его и не предоставив ему возможность быть услышанным, — нарушение её собственных правил, норм и регламента, а также Корпоративного кодекса штата Калифорния», — говорится в исковом заявлении.

При этом режиссёр утверждал, что решение академии «не подкрепляется выводами, и выводы академии не подкрепляются доказательствами».

На заседании 25 августа 2020 года Стробел отметила, что Академия не уведомила Полански о процедуре исключения вовремя, однако исправила это упущение, предоставив ему слово.

«В данном случае истцу была предоставлена возможность представить любые доказательства, которые, на его взгляд, имеют отношение к рассмотрению правлением «вопроса о том, должен ли он оставаться членом Американской академии кинематографических искусств и наук», учитывая, что у него есть судимость и он скрывается от правосудия», — гласит окончательное постановление суда.

Харланд Браун заявил, что на данный момент Полански не собирается обжаловать решение. Адвокат сравнил процесс с делом Дрейфуса, которому посвящён фильм его клиента «Офицер и шпион», но подчеркнул, что режиссёр никогда не отрицал своей вины.

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Роман Полански был исключён из киноакадемии в мае 2018 года. Правление мотивировало это решение стремлением продолжать «поощрять соблюдение этических норм, требующих от её членов поддерживать такие её ценности, как уважение человеческого достоинства».

В 1977 году Роману Полански признал свою вину в незаконных сексуальных отношениях с 13-летней Самантой Гэйли (сейчас Геймер). Год спустя он эмигрировал во Францию, позже жил и работал в других европейских странах. Попытки США добиться экстрадиции режиссёра остались безуспешными. Дело до сих пор не закрыто. В разные годы в адрес режиссёра выдвигали обвинения и другие женщины.

В 2003 году Американская киноакадемия присудила Роману Полански премию «Оскар» за фильм «Пианист». При этом награда не была отозвана вместе с членством. Считается, что исключение режиссёра из Академии связано с активизацией движения #MeToo.

«Всё это — глупый пиар‑трюк, подчёркивающий их политкорректность», — заявил Харланд Браун в июне 2019 года в ответ на утверждение академии о том, что Полански был исключён в результате справедливого и последовательного процесса.