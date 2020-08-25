Цари и князья: тест RT о династии Рюриковичей

Династия Рюриковичей сыграла огромную роль в отечественной истории. Её представители создали сначала могущественную Древнюю Русь, а затем заложили основы современной российской государственности. При Рюриковичах крестилась Русь. Она также освободилась от монголо-татарского ига, заявила о духовной преемственности от Византийской империи и стала крупнейшим государством Европы. Пройдите тест RT и проверьте, насколько глубоки ваши знания о первых русских великих князьях и царях.