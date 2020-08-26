«Теперь я с гордостью могу рассказать сыну, где работаю»: Дмитрий Шепелев о новом шоу, хейтерах и своём детстве

6 сентября на ТНТ состоится премьера семейного шоу «Ты как я». Ведущим проекта стал Дмитрий Шепелев. В эксклюзивном интервью RT телеведущий рассказал, чем он руководствовался при выборе нового места работы, в каком направлении планирует развиваться и как относится к нападкам в социальных сетях. Кроме того, Шепелев признался, что мечтает о большой семье, и вспомнил, как хулиганил в школьные годы.

— Недавно стало известно, что вы стали ведущим семейного шоу «Ты как я» на ТНТ. Чем вас заинтересовал этот проект?

— Всё очень просто. Заинтересовал тем, что это программа про меня и про мою теперешнюю жизнь. Дети, родители, их взаимопонимание и весёлое времяпровождение вместе — что может быть лучше? Для меня это программа мечты, и я не раздумывая принял предложение канала.

Больше скажу. Теперь я с гордостью и спокойствием могу рассказать сыну, что за работа у меня. Раньше вот я не решался. А теперь даже пригласил его приехать на съёмки, увидеть, где я работаю, с кем и как. Очень этим горжусь. А для зрителей ТНТ, которые повзрослели вместе с каналом и стали родителями, новая программа «Ты как я» — настоящий друг. Ребёнка можно, наконец, без опасений оставить возле экрана и не бояться, что он раньше времени начнёт ругаться матом.

— Принимали ли вы лично участие в разработке этого формата?

— Да, конечно.

— После вашего ухода с Первого канала у всех было очень много догадок на тему вашего будущего места работы. Почему вы сделали выбор именно в пользу этого шоу?

— Мне, если честно, до «всех» нет никакого дела. И до догадок тоже. Я посчитал важным тратить своё время на то, что мне искренне интересно, на то, во что я верю. Посчитал, что нужно быть честным самим с собой. Вот и всё. Я всегда хотел вести программу о детях и родителях и решил не откладывать желания, карьеру и жизнь на потом.

— Наверняка со многими звёздами-участниками шоу вы были знакомы прежде. Раскрылись ли они для вас как-то по-новому, когда общались с детьми на съёмках?

— Одно могу сказать: по всем детям очень заметно, занимаются ими их звёздные родители или нет. Была пара совершенно неуправляемых ребят, и от этого становилось ещё веселее — они родителей просто в улитку свернули! Но глобально я в полном восторге от моих маленьких гостей. Они удивительно красивые, самостоятельные и раскрепощённые. Весёлые очень. Одним словом — классные! Я в их возрасте таким не был.

— А каким были?

— Скромным, закомплексованным, испуганным. Как и большинство детей из последних советских семей.

— Совсем не хулиганили? Любили учиться?

— Наоборот, хулиганил. Как-то раз мы учительнице стул к полу приклеили. Другой, которая любила дверь в класс открывать с разбегу, закрыли дверь. Третьей пододвинули к двери шкаф и постучали. Тряпку для доски мочили подсолнечным маслом. Я дважды сжигал школьный журнал. Презерватив на дверной ручке... нет, это уже не я!

У нас вообще была не обычная средняя школа, а элитная языковая гимназия. По нашим интеллектуальным хулиганствам это, конечно, сразу заметно. Учиться мне было легко. Правда, учился я только когда было нужно, когда директор строго говорила: «Или ты возьмёшься за ум, или исключение». Вот у меня тогда сразу пятерки сыпались. В университете было то же самое.

— Вы ведёте ещё одно шоу детско-родительской тематики, «Папки», на YouTube. В Instagram вы также часто пишете о детях, поднимаете вопросы воспитания, делитесь опытом. Это ваш осознанный выбор — сосредоточиться на проектах о детях, или так сложились обстоятельства?

— Случайности, конечно, не случайны. Я с восторгом говорю обо всём, что связано с детством, о том, что значит для меня быть папой. «Ты как я» — счастливая возможность для меня делать и говорить то, что по-настоящему мне интересно. Раньше так редко получалось. Поэтому, ребята, запомните: я — телевизионный папа. И очень этому рад.

— О планах на будущее. В каком направлении вы планируете развиваться?

— Повторюсь, я — новый телевизионный папа. Детство — это я. Вот в этом направлении иду.

— Как вы относитесь к хейтерам, негативу, который неизбежно выливается из соцсетей на публичных людей? Вас задевают чужие нападки?

— Меня хейтеры больше веселят, чем злят. Я любой хейт в шутку стараюсь перевести. В Instagram я даже вёл рубрику «Светлый концерт», где читал комментарии хейтеров и шутил над ними. Самое занимательное, что после нескольких выпусков меня просто перестали хейтить. Трусишки.

— Как к слухам, скандалам вокруг вас относятся ваши близкие? Часто ли вам приходится что-то им объяснять, оправдываться?

— Ну, как вам сказать. Тяжело относятся. Я своим родным давно сказал: «Не читайте, что пишут, потому что всё врут. Лучше спросите у меня». Лет десять назад сказал.

Но пока бабушки и дедушка, мама и папа справляются не очень хорошо. Я отправляю им успокоительные лекарства и стараюсь терпеливо с ними говорить.

— Часто ли вы дурачитесь вместе с Платоном? Позволяете ли себе что-то, что взрослые обычно не делают?

— Я вообще считаю, что время, проведённое вместе, очень важно. Поэтому у нас есть определенные ритуалы: я обязательно читаю сыну перед сном, мы обязательно вместе завтракаем и, по возможности, ужинаем, я отвожу его на занятия, обязательно бываю на его тренировках. У нас есть дни, когда мы смотрим кино только вдвоем — никаких девчонок! Обожаем велосипедные прогулки, гоняем. Вот недавно сдюжили 20 километров за один вечер.

Мы вместе отдыхаем и путешествуем, вместе читаем каждый своё и кривляемся иногда тоже вместе (иногда — только я). В общем, мы очень близки. И, завершая ответ на ваш вопрос, скажу: мне кажется, далеко не всегда взрослые всё это делают. Кому-то неинтересно, кому-то некогда. Я же делаю это не потому что надо, а потому что очень люблю быть с сыном.

— Во время самоизоляции, наверное, у вас появилась возможность проводить больше времени вместе? Как вам вообще было на самоизоляции?

— Я на самоизоляции набрал пять килограмм живой массы. Что ещё раз подчеркивает, как хорошо было мне во время карантина.

С детьми мы, разумеется, проводили вместе всё время. И это было не только весело (мне пришлось вспомнить все игры нашего двора, типа «Казаки-разбойники», «Я знаю пять имён» и другие), но и полезно. Потому что я твёрдо понял, что уроки с детьми я делать не только не хочу, но и не буду — это их ответственность, а я с ними хочу оставаться друзьями. Будут вопросы — помогу. А так, чтобы сидеть, корпеть — нет, ни за что!

— В будущем вы планируете большую семью?

— Я мечтаю о большой семье, да! Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуки, и нас так много, и чтобы всем нам поехать отдыхать, мы берем в аренду «Икарус», а я сижу на переднем сидении.