Литератор или государственный муж: тест RT по знаменитым цитатам
Российские государственные деятели прекрасно владели искусством риторики и часто высказывались не менее ярко и афористично, чем писатели и поэты. Поэтому их выражения, ставшие крылатыми, иногда можно спутать со строками известных авторов. Пройдите тест RT и проверьте, всегда ли вы можете их отличить.
- РИА Новости
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