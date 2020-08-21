Литератор или государственный муж: тест RT по знаменитым цитатам

Российские государственные деятели прекрасно владели искусством риторики и часто высказывались не менее ярко и афористично, чем писатели и поэты. Поэтому их выражения, ставшие крылатыми, иногда можно спутать со строками известных авторов. Пройдите тест RT и проверьте, всегда ли вы можете их отличить.

РИА Новости