По следам ангарского маньяка: каким получился сериал Константина Богомолова «Хороший человек»

20 августа в сети состоялась премьера многосерийного психологического триллера Константина Богомолова «Хороший человек». Главные роли в ленте исполнили Юлия Снигирь и Никита Ефремов. В основу сериала легла история Михаила Попкова, более известного как ангарский маньяк. Согласно сюжету, в небольшой город для расследования участившихся исчезновений женщин приезжает столичный следователь. Сперва она, как и многие коллеги, не верит в существование маньяка, однако быстро меняет своё мнение. Обозреватель RT посмотрела первую серию проекта.

20 августа видеосервис START начал показ девятисерийного психологического триллера Константина Богомолова «Хороший человек». Новый проект известного театрального режиссёра радикально отличается от его телевизионного дебюта — нашумевшего сериала «Содержанки». И дело не только в антураже (действие «Хорошего человека» разворачивается не в гламурной столице, а в мрачном провинциальном городе): персонажи этой ленты живут другими целями и мыслят иными категориями. Однако скелетов в шкафах у них не меньше, чем у московского бомонда.

По сюжету столичного следователя Евгению Ключевскую в исполнении Юлии Снигирь направляют в городок Вознесенск, где на протяжении многих лет пропадают молодые женщины. В то, что в городе может орудовать серийный убийца, практически никто не верит, однако из-за раздутой в соцсетях шумихи властям приходится обратить внимание на происходящее. Приезду Ключевской никто не рад: горожане идти на контакт не хотят, да и коллегам без неё жилось спокойнее. Тем не менее героиня приступает к работе, быстро находит связь между исчезновениями и сама начинает верить в существование маньяка.

В основу сериала легла реальная история бывшего милиционера, серийного убийцы Михаила Попкова, более известного как ангарский маньяк. В 2015 году он был приговорён к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и два покушения, которые совершил с 1992 года. После вынесения приговора убийца признался ещё в 60 преступлениях.

Почти все жертвы Попкова — девушки и женщины в возрасте от 16 до 50 лет. Известно, что он полностью отдавал себе отчёт в своих действиях, а убивать начал (по собственным заверениям) после измены жены.

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О том, кто из экранных героев примерил на себя роль маньяка, зрители узнают практически сразу — примерно в середине первого эпизода (при желании догадаться можно ещё раньше). Впрочем, и до премьеры создатели ленты не делали тайны из личности сериального маньяка, а исполнитель роли Ивана Крутихина, чей образ был списан с Попкова, Никита Ефремов открыто рассуждал, почему ему было интересно играть убийцу.

Таким образом, зрители сразу оказываются на несколько шагов впереди героини Снигирь, из-за чего детективная линия кажется не слишком интригующей.

Гораздо интереснее наблюдать не за расследованием, а за взаимоотношениями нервной, неуравновешенной Евгении, в свободное от работы время терзаемой внутренними демонами, и спокойного, хитрого и расчётливого Ивана. С самого момента знакомства они ведут негласную психологическую игру с непредсказуемым исходом.

Здесь стоит отдать должное Снигирь, которая своими тщательно сдерживаемыми, но в то же время очевидными зрителю сильными эмоциями легко затмила остальной актёрский состав. Никита Ефремов почти не уступает ей в убедительности, однако порой всё же кажется слишком безэмоциональным и равнодушным даже для маньяка.

Интересны и Андрей Бурковский (по сюжету — бывший возлюбленный Евгении), невероятно выразительный и драматичный в своём новом амплуа, и органичная во всех образах Александра Ребенок.

© kinopoisk.ru

Один из удивительных аспектов истории Ивана Крутихина, как и Михаила Попкова, — мотивация убийцы. Женщины репродуктивного возраста, обладающие сомнительной репутацией, стали экранными жертвами не просто так: по мнению Крутихина, убивая «грешниц», он делает мир чище. Герой ни секунды не сомневается в своих благих намерениях.

Но на деле затронутая в сериале проблема гораздо глубже, и с серийными убийствами она связана лишь отчасти. Мужчины во вселенной «Хорошего человека» полагают, что вправе судить женщин за их проступки, и не гнушаются бытового насилия. Поднять руку на супругу для такого персонажа — обычное дело, причём общество всегда находит оправдание агрессору: наверное, супруга плохо себя вела, раз заслужила такое отношение.

Зачастую домашние тираны в глазах окружающих остаются любящими родителями и мужьями. Отсюда, к слову, и название сериала. Даже ангарский маньяк считал себя «хорошим человеком», близкие и коллеги убийцы также отзывались о нём положительно. Вот и уверенный в своей правоте герой Ефремова мастерски играет на эмоциях собеседников и формирует у них ложное положительное впечатление: Иван Крутихин на хорошем счету у начальства, он поддерживает соседскую девочку. Да и любовник для своих будущих жертв он интересный, «особенный».

При создании образа общества в Вознесенске авторы сериала не обошли стороной и другие проблемы, с которыми могут столкнуться жители провинциального городка. В их числе возникшая из-за работы завода тяжёлая экологическая ситуация, а также бездеятельность региональных властей, которые не обращают внимания ни на то, что воздухом невозможно дышать, ни на исчезновение людей.

Большой удачей для «Хорошего человека» стало решение авторов не снимать претендующий на документальность остросюжетный детектив, а придумать собственную историю, вдохновлённую реальными событиями и сосредоточенную на вещах более глобальных. После просмотра первой серии складывается впечатление, что создатели проекта попытались докопаться до первопричин подобной агрессии и понять, что толкает людей на столь страшные поступки.

При этом если сперва происходящее на экране представляется далёким от реальности вымыслом, то с погружением в сюжет становится ясно: проблема гораздо ближе. И если решения этой проблемы в сериале зритель не найдёт, то поводов задуматься о её причинах и последствиях, в том числе неочевидных, у него будет достаточно.