Изнанка шоу-бизнеса и зомби-апокалипсис: каковы главные премьеры этой недели

Одна из самых ожидаемых кинопремьер недели — южнокорейский фильм ужасов «Поезд в Пусан 2: Полуостров». В новой ленте режиссёра Ён Сан-хо появившиеся из-за вспышки страшного вируса зомби захватывают весь Корейский полуостров. Другую глобальную катастрофу, падение астероида, предстоит пережить героям боевика «Гренландия». В числе прочих релизов — остросюжетная лента «Агент Ева» с Джессикой Честейн, детективный триллер «Залив тишины» с Ольгой Куриленко, а также две музыкальные картины о шоу-бизнесе: «Тень звезды» и «Ассистент звезды».

«Поезд в Пусан 2: Полуостров» (Bando)

Картину «Поезд в Пусан 2: Полуостров» снял южнокорейский кинорежиссёр, мультипликатор и сценарист Ён Сан-хо. Он же в 2016 году выпустил оригинальный «Поезд в Пусан». События двух фильмов разворачиваются в одной и той же вселенной, однако на этом их сходство заканчивается.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров» — не традиционный сиквел, продолжающий истории уже знакомых зрителям персонажей. В центре сюжета оказываются новые герои, вынужденные выживать после вспышки страшного вируса. Поезда, в котором разворачивались практически все события первого фильма, здесь тоже нет: на этот раз зомби заняли весь Корейский полуостров, изолированный от остального мира.

Ни Северной, ни Южной Кореи в этом мире, по сути, не существует. Как объяснял режиссёр, по сюжету все органы власти обеих стран уничтожены, и теперь это всего лишь «полуостров». И главный герой, которому в своё время удалось выбраться оттуда, теперь возвращается для выполнения опасной миссии.

Работа над фильмом велась до пандемии коронавируса. Ён Сан-хо отмечает, что в связи с распространением COVID-19 люди своими глазами увидели, как эгоизм может привести к трагедии. По словам постановщика, именно эту тему он стремится исследовать в своих зомби-хоррорах.

«Гренландия» (Greenland)

Ещё одну глобальную катастрофу (правда, не мистического, а вполне естественного характера) переживают герои боевика «Гренландия» от постановщика «Падения ангела» Рика Романа Во. К Земле летит огромный астероид, один из обломков которого падает на Флориду. Люди вынуждены спасаться в бункере в Гренландии. Туда попытаются добраться герои в исполнении Джерарда Батлера («Призрак оперы»), Морены Баккарин («Дэдпул») и Роджера Дэйла Флойда («Доктор Сон»).

По мнению кинокритика Дженмэри Тан из The New Paper, «Гренландия» представляет собой традиционный триллер о гонке со временем, набитый классическими жанровыми клише. Однако уже из трейлера видно, что зрителей ждёт как минимум впечатляющая картинка: взрывы, падающие вертолёты, пожары и другие разрушения удалось показать эффектно и убедительно.

«Агент Ева» (Ava)

Джессика Честейн, известная по ролям в таких остросюжетных лентах, как «Опасная игра Слоун», «Большая игра», «Цель номер один» и «Самый жестокий год», снова предстаёт в привычном амплуа в криминальном триллере «Агент Ева». На этот раз Честейн сыграла опытного и обаятельного наёмного убийцу. Одна из операций её героини идёт не по плану, и девушка решает завершить карьеру. Разумеется, криминальный мир не собирается её отпускать.

Режиссёром фильма стал Тейт Тейлор, работавший с Честейн на съёмках ленты «Прислуга». Сценарий картины написал Мэттью Ньютон («Кем мы стали»). Сначала предполагалось, что он же будет постановщиком, однако Ньютон отказался от съёмок из-за обвинений в домашнем насилии. Роли в фильме также исполнили Джон Малкович и Колин Фаррелл.

«Ассистент звезды» (The High Note)

Главные роли в мелодраме Ниши Ганатры о музыкальном мире Лос-Анджелеса исполнили звезда ленты «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и дочь легендарной певицы Дайаны Росс Трэйси Эллис. Героиня Джонсон — личный ассистент известной певицы (Росс), женщины с непростым характером. Девушка рада помогать кумиру, но втайне мечтает о работе продюсера. Однажды у неё появляется возможность навсегда изменить свою жизнь.

Важной составляющей фильма стали красочные музыкальные номера. Для съёмки таких сцен художник по костюмам Дженни Иган и её команда отшили множество ярких нарядов. К слову, Иган же «одевала» героев картин «Достать ножи» и «Иллюзия обмана», а за работу над проектом «Что знает Оливия?» была номинирована на премию «Эмми».

«Тень звезды»

О российском шоу-бизнесе рассказывается в музыкальной мелодраме Дмитрия Губарева («Физрук») «Тень звезды». Кумира миллионов, популярного рэпера Илью, сыграл Павел Прилучный. По сюжету герой Прилучного приезжает в Санкт-Петербург с гастролями. Там на Илью совершается покушение, и музыканту нанимают телохранителя. Им становится девушка Саша (её сыграла Александра Черкасова-Служитель). Между героями завязываются романтические отношения.

В фильме «Тень звезды» зрители впервые смогут оценить музыкальные способности звезды «Мажора» Павла Прилучного: все композиции, которые исполняет Илья, актёр записал сам.

Осваивать новые навыки пришлось и его партнёрше: ради съёмок актриса училась стрелять и боксировать. Как результат — ей удалось самостоятельно выполнить все трюки.

«Залив тишины» (The Bay of Silence)

В центре сюжета детективного триллера «Залив тишины» — счастливая супружеская пара в исполнении Класа Банга и Ольги Куриленко. Семейная идиллия заканчивается, когда во время родов умирает их ребёнок. Этот случай оказывает сильное влияние на психическое состояние героини. Кроме того, она снова переживает последствия давней травмы, о которой никогда не рассказывала мужу. Женщина обвиняет окружающих в похищении несуществующего младенца, а однажды ночью исчезает, забрав с собой старших детей и их няню.

В основе сюжета фильма — одноимённый роман британской писательницы Лизы Сент-Обен де Теран, в котором исследуются проблемы супружеской пары с двух разных точек зрения. По мнению кинокритика из Variety Гая Лоджа, «Залив тишины» — амбициозный проект, сочетающий закрученную историю-головоломку с крайне эмоциональным исследованием сексуального насилия и порождённых им психологических травм.