Новый взгляд на историю легендарного сыщика: что известно о фильме про сестру Шерлока Холмса

Компания Netflix выпустила первый тизер детектива «Энола Холмс», основанного на серии романов Нэнси Спрингер «Расследования Энолы Холмс». В центре сюжета ленты — приключения младшей сестры Шерлока Холмса, которая остротой ума не уступает своему легендарному брату. Героиня будет расследовать исчезновение матери и окажется втянутой в заговор, способный изменить ход истории. Главные роли в фильме исполнили Милли Бобби Браун и Генри Кавилл.

Netflix выпустила первый тизер детектива «Энола Холмс» и объявила дату премьеры ленты: в подписи к ролику стоит анаграмма — «alone loshme reeebtpms wnettyrhitd», что расшифровывается как «Энола Холмс, двадцать третье сентября».

В опубликованном тизере можно увидеть исполнителей центральных ролей в колоритных образах и декорациях Англии конца XIX века, в которых разворачиваются события фильма.

В основу картины легла серия из шести романов Нэнси Спрингер «Расследования Энолы Холмс». Книги выходили в период с 2006 по 2010 год. Две из них — первая и пятая — были номинированы на престижную премию Ассоциации детективных писателей США «Эдгар», названную в честь Эдгара Аллана По.

В романах Спрингер рассказывается о приключениях младшей сестры знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса. Девушка, как и её родственники, невероятно смышлёная: в детстве и юности ей не раз удавалось перехитрить своих легендарных братьев — Шерлока и Майкрофта.

По сюжету картины, в день 16-летия Энолы таинственным образом исчезает мать героев. Девушка решает взять ситуацию под контроль и отправляется в Лондон. По пути Энола оказывается втянутой в заговор, который может изменить ход политической истории.

Главную роль в картине исполнила актриса Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), а в образе Шерлока Холмса предстал Генри Кавилл («Агенты А.Н.К.Л», «Человек из стали», «Ведьмак»). Также в ленте задействованы Хелена Бонэм Картер, Сэм Клафлин, Фиона Шоу и другие актёры.

Производством проекта занималась компания Legendary Entertainment.

В режиссёрском кресле — Гарри Брэдбир, известный по работе над сериалами «Убивая Еву» и «Дрянь». В беседе с Total Film он заявил, что история особенно интересна сменой ракурса повествования: появление героини Милли Бобби Браун гарантирует новый взгляд на историю Шерлока Холмса, которого многие считали «немного женоненавистником».

Сценарий ленты адаптировал Джек Торн, работавший над скриптом мини-сериала «Сокровище нации». Также Торн стал соавтором пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которую писал вместе с Джоан Роулинг и режиссёром Джоном Тиффани.

Конфликт интересов

В конце июня наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix, Legendary Entertainment, Нэнси Спрингер, Гарри Брэдбира, Джека Торна, а также ещё на несколько компаний, причастных к появлению фильма и публикации книг об Эноле Холмс, за нарушение авторских прав.

В иске утверждается, что ранее большинство оригинальных произведений о Шерлоке Холмсе были признаны общественным достоянием, однако права на последние десять рассказов автора, опубликованные в период между 1923 и 1927 годами, пока ещё принадлежат его наследникам. По мнению истцов, в книгах Спрингер и в грядущем фильме присутствуют отсылки к этим произведениям.

По словам правообладателей, в фильме Netflix Шерлок Холмс показан сердечным и дружелюбным. Таким он стал в последних оригинальных рассказах. В одном из них герой испытывает сильную душевную боль, когда пропадет доктор Ватсон.

«Ни разу в рассказах, являющихся общественным достоянием, Холмс не выражал подобных эмоций по поводу благополучия своего товарища Джона Ватсона. Впервые эта дружба возникла не в «Расследованиях Энолы Холмс» за авторством Спрингер, а в рассказах (Конан Дойла. — RT), которые по-прежнему защищены авторским правом, и Спрингер просто её позаимствовала», — говорится в иске.

Адвокаты наследников Артура Конана Дойля требуют защиты от дальнейших нарушений авторских прав, а также возмещения ущерба. Сумма претензий не называется.

В 2015 году наследники Артура Конан Дойла подали аналогичный иск против компании Miramax. Они пришли к выводу, что Холмс в исполнении Иэна Маккеллена в фильме 2015 года «Мистер Холмс» также получился эмоциональным, как и в последних работах писателя. Иск был урегулирован без судебного разбирательства.