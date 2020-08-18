Август 1991-го: тест RT о путче ГКЧП

Короткая ссылка
RT
18—21 августа 1991 года произошло одно из самых неоднозначных событий в новейшей истории России — путч ГКЧП. Кто-то считает, что это была последняя, пусть и неудачная, попытка защитить СССР, а кто-то, наоборот, уверен, что именно августовский путч ускорил распад Советского Союза. Что вы помните и знаете об этих событиях? Проверьте себя с новым тестом RT.
тест RT о путче ГКЧП
  • РИА Новости
  • © Федосеев

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить