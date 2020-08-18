Август 1991-го: тест RT о путче ГКЧП

18—21 августа 1991 года произошло одно из самых неоднозначных событий в новейшей истории России — путч ГКЧП. Кто-то считает, что это была последняя, пусть и неудачная, попытка защитить СССР, а кто-то, наоборот, уверен, что именно августовский путч ускорил распад Советского Союза. Что вы помните и знаете об этих событиях? Проверьте себя с новым тестом RT.

РИА Новости

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