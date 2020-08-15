К деньгам или к дождю? Тест RT о русских приметах

Приметы и суеверия — одни из древнейших и наиболее долгоживущих частей народной культуры. Они просуществовали до наших дней и продолжают быть частью жизни современного человека: кто-то боится разбитых зеркал или перебегающих дорогу чёрных кошек, а кто-то скрещивает пальцы на удачу. Хорошо ли вы знаете русские приметы? Пройдите тест RT и проверьте себя.

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© Carlos Gotay