К деньгам или к дождю? Тест RT о русских приметах
Приметы и суеверия — одни из древнейших и наиболее долгоживущих частей народной культуры. Они просуществовали до наших дней и продолжают быть частью жизни современного человека: кто-то боится разбитых зеркал или перебегающих дорогу чёрных кошек, а кто-то скрещивает пальцы на удачу. Хорошо ли вы знаете русские приметы? Пройдите тест RT и проверьте себя.
- Gettyimages.ru
- © Carlos Gotay
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