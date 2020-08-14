За каменной стеной: тест RT о русских крепостях

Почти каждый средневековый город возникал вокруг крепости, за стенами которой при нападения врага прятались мирные жители. Позже эти оборонительные сооружения превратились в самостоятельные военные объекты. Развитие фортификации не обошло стороной и Россию. На территории страны есть множество крепостей: возраст одних насчитывает несколько столетий, другие достраивались в начале прошлого века. Проверьте, что вы о них знаете.

РИА Новости

© Алексей Куденко